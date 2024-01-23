Домашняя рыбалка котиков на планшете

Котейки обожают устраивать забеги по дому, когда их хозяева заняты или готовятся ко сну. Бороться с этой особенностью проказников бесполезно, однако не все так плачевно и выход есть. А именно, интерактивные рыбки и мыши.

Будучи прирожденным охотниками, котики вряд ли откажутся от этой затеи. Пушистые будут очень внимательно следить за добычей по ту сторону экрана и разрабатывать хитроумный план по ее поимке. А пока любимые пушистые детишки будут играть в планшет, хозяева могут спокойно поработать или отдохнуть в тишине и спокойствии.