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Сообщество Без кота и жизнь не та 1939 постов • 497 подписчиков подписаться
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Домашняя рыбалка котиков на планшете

Домашняя рыбалка котиков на планшете

Автор:
23 января 2024 09:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кошки   рыбалка   экран   
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Забавный видеоролик о том, как коты пытаются поймать рыбок, мышей и другую живность на экране планшета, набирает популярность в сети.

Котейки обожают устраивать забеги по дому, когда их хозяева заняты или готовятся ко сну. Бороться с этой особенностью проказников бесполезно, однако не все так плачевно и выход есть. А именно, интерактивные рыбки и мыши.

Будучи прирожденным охотниками, котики вряд ли откажутся от этой затеи. Пушистые будут очень внимательно следить за добычей по ту сторону экрана и разрабатывать хитроумный план по ее поимке. А пока любимые пушистые детишки будут играть в планшет, хозяева могут спокойно поработать или отдохнуть в тишине и спокойствии.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кошки   рыбалка   экран   
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5  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Гитлеру не интересно стало
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11k
Игорь Час назад
как программа называется- своему скачаю
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50k
Элек Мек 2 часа назад
Если ещё и котэ подсядут на планшеты,вообще беда будет.
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