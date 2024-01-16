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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1126 постов • 48 подписчиков подписаться
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53-летний сочинец забрал 130 000 рублей, забытые предыдущим клиентом в банкомате

53-летний сочинец забрал 130 000 рублей, забытые предыдущим клиентом в банкомате

Автор:
16 января 2024 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   банкомат   деньги   люди   находка   новости   
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Все это происходило прямо под камерой видеонаблюдения. Причем предприимчивый мужчина зашел в банк вместе с супругой, а увидев наличность, забрал деньги незаметно для жены.

Воспользоваться "находкой" сочинец не успел — его задержали сотрудники уголовного розыска и изъяли похищенную сумму.

Возбуждено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Видео   Сочи   банкомат   деньги   люди   находка   новости   
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11  комментариев
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5k
Шлагбаумэн Час назад
Он как будто вчера на свет появился, про статью о хищении вообще ничего не слышал, я уж не говорю про видеокамеры на каждом шагу?
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8k
Echo 37 минут назад
Повезло что мужик женатый , долго думал как легализовать 130 косых
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4k
poбт 48 минут назад
я уже привык к миллионным кражам у нищих уборщиц и пенсионеров
но забыть(бл*ядь как???!!!) 130к в банкомате это уже ни в какие рамки не лезет...
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1k
Николай 48 минут назад
Ля ты крыса, даже от жены находку замышил.
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3k
Илья Час назад
Я даже не знаю как бы поступил на месте мужика. С одной стороны всё в камерах и тебя точно поймают и ты сядешь на ровном месте. С другой стороны когда пред тобой пачка денег мозги у многих отключаются, типа "Дают бери а бьют беги".
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