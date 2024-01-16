53-летний сочинец забрал 130 000 рублей, забытые предыдущим клиентом в банкомате

Совместными усилиями возможно все

Пассажир метро под предлогом помощи обворовал пенсионерку

В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь...

В московском метро мужчина набросился на девушку из-за того, что она закинула ноги на сиденье

Зарплата в Швейцарии и на что её хватает

Медработник украл деньги пациентки, а потом заметил камеру