53-летний сочинец забрал 130 000 рублей, забытые предыдущим клиентом в банкомате

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Все это происходило прямо под камерой видеонаблюдения. Причем предприимчивый мужчина зашел в банк вместе с супругой, а увидев наличность, забрал деньги незаметно для жены.
Воспользоваться "находкой" сочинец не успел — его задержали сотрудники уголовного розыска и изъяли похищенную сумму.
Возбуждено уголовное дело.
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Не подумал, что если аппарат пожужжал 10 сек - не значит, что все успешно прошло.