Как происходит развитие сахарной летяги

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Девушка записала запредельно милое видео, в котором показала, как быстро вырос ее любимый питомец — сахарная летяга.
Она буквально заменила этому малышу маму, ибо животное появилось у нее еще крошечным зародышем.
Но время пролетело незаметно и маленький розовый комочек превратился в прекрасного пушистого "летуна".
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