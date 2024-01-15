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Как происходит развитие сахарной летяги

Как происходит развитие сахарной летяги

Автор:
15 января 2024 12:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ахарная летяга   животные   милота   позитив   рост   
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Девушка записала запредельно милое видео, в котором показала, как быстро вырос ее любимый питомец — сахарная летяга.

Она буквально заменила этому малышу маму, ибо животное появилось у нее еще крошечным зародышем.


Но время пролетело незаметно и маленький розовый комочек превратился в прекрасного пушистого "летуна".

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Метки: Видео   ахарная летяга   животные   милота   позитив   рост   
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7  комментариев
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89k
Доктор Джонс 2 часа назад
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Сергей Викторович Час назад
А гадить это чудо где? Ее можно приучить к определенному месту, или все будет загажено вокруг?
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
А где же она его вынашивала? В себе что ли? Судя по всему - роды прошли успешно. Единственный вопрос - КТО ПАПА?
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