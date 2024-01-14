Какой-то странный у вас слоник

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Сфинкса из этого видео нарядили в слоненка Дамбо из одноименного мультфильма. Котейка сам не понял, как в один момент задней своей частью из кота превратился в слона.
Милота дня для вас, чтобы отвлечься!
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