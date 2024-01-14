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Какой-то странный у вас слоник

Какой-то странный у вас слоник

Автор:
14 января 2024 09:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сфинкс   Юмор   животные   забавно   кот   слоненок дамбо   
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Сфинкса из этого видео нарядили в слоненка Дамбо из одноименного мультфильма. Котейка сам не понял, как в один момент задней своей частью из кота превратился в слона.

Милота дня для вас, чтобы отвлечься!

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Метки: Видео   Сфинкс   Юмор   животные   забавно   кот   слоненок дамбо   
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1  комментарий
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scorpick Полчаса назад
- Слоник, а у тебя на меня встаёт?
- Я нахожусь в пубертатном возрасте, у меня встаёт даже на линолеум.
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