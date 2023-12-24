Как у животных работает «мессенджер»

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились в соцсетях любопытным видео: несколько разных мелких хищников подходили к одной и той же валяющейся на снегу ничем не примечательной, казалось бы, палке, тщательно обнюхивали ее и обтирались об нее.
Очень вкусная, притягательная и магически завораживающая. Палка стала настоящим магнитом для дальневосточного лесного кота, енотовидной собаки и нескольких лисиц.
Возможно, дело в запахе. Эта «маркировочная палка» служит «телефоном», с помощью которого лесные обитатели общаются друг с другом.
Палка выделяется на гладкой поверхности, вот её и решили пометить.
Источник:
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