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Как у животных работает «мессенджер»

Как у животных работает «мессенджер»

Автор:
24 декабря 2023 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   запах   интересно   палка   удивительно   
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Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились в соцсетях любопытным видео: несколько разных мелких хищников подходили к одной и той же валяющейся на снегу ничем не примечательной, казалось бы, палке, тщательно обнюхивали ее и обтирались об нее.

Очень вкусная, притягательная и магически завораживающая. Палка стала настоящим магнитом для дальневосточного лесного кота, енотовидной собаки и нескольких лисиц.


Возможно, дело в запахе. Эта «маркировочная палка» служит «телефоном», с помощью которого лесные обитатели общаются друг с другом.


Палка выделяется на гладкой поверхности, вот её и решили пометить.

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Метки: Видео   животные   запах   интересно   палка   удивительно   
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