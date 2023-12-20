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Юный актёр без «Оскара»

Юный актёр без «Оскара»

Автор:
20 декабря 2023 11:40
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дети   капризный   мальчик   
1568
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Мальчик решил привлечь к себе внимание мамы нестандартным способом. Ох уж эти маленькие манипуляторы.

Актёр, у которого ещё нет «Оскара».

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   дети   капризный   мальчик   
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10  комментариев
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7k
Mixalych 2 часа назад
Футболистом будет
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11k
zlopisec 41 минуту назад
Я бы тут же ремнём по жопе прислал, чтобы зря не орал....
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12k
Б.Касторский Час назад
Читал исследования, согласно которым дети воспитанные в строгости (это сейчас так говорят, на деле неизбалованные) лучше приспособлены в жизни и более эмоционально устойчивы. Тут растет маленький манипулятор, которому все будут должны.
Конечно для кого-то выглядит милым, но что из него вырастет?
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58k
dima423 Час назад
Будущий Неймар))
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6k
Трям Час назад
Будущий негр! Типа флойда.
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1k
Дмитрий Носов Час назад
Футболистом будет
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17k
Majul 2 часа назад
А ведь дети копируют поведение родителей...
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