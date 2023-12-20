Юный актёр без «Оскара»

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Мальчик решил привлечь к себе внимание мамы нестандартным способом. Ох уж эти маленькие манипуляторы.
Актёр, у которого ещё нет «Оскара».
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Конечно для кого-то выглядит милым, но что из него вырастет?