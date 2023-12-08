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Быть родителем ребёнка - это не только решать бытовые вопросы. Иногда приходится включать смекалку, чтобы развлечь своё чадо и в то же время не затратить на это много энергии. Этот отец придумал гениальное решение, как покатать ребёнка на ватрушке, не бегая при этом за ним с горы и обратно.
Всё гениальное - просто!
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"гениальное решение как поднять ребенка на ватрушке с горки."
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"поднять с горки" - это действительно гениально!
Них.я не просто! Видео не игрузится!