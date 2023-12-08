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Папа может всё что угодно!

Папа может всё что угодно!

Автор:
08 декабря 2023 10:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Хитрость   ватрушка   гениально   горка   зима   отец   ребенок   снег   
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Быть родителем ребёнка - это не только решать бытовые вопросы. Иногда приходится включать смекалку, чтобы развлечь своё чадо и в то же время не затратить на это много энергии. Этот отец придумал гениальное решение, как покатать ребёнка на ватрушке, не бегая при этом за ним с горы и обратно.

Всё гениальное - просто!

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Метки: Хитрость   ватрушка   гениально   горка   зима   отец   ребенок   снег   
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15  комментариев
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58k
dima423 56 минут назад
круто конечно, но геморно)) И вообще пусть дети бегают, здоровее будут
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2k
anatolis 8 минут назад
Хорошо не к болгарке ушм.
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3k
Kom9ipa 15 минут назад
Родителям катать надо только самых маленьких, а такой ребенок должен уже сам кататься и на горку подниматься вместе с санками-ватрушками, аппетит нагуливать. Сидя на ватрушке можно и замерзнуть.
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2k
Ал 23 минуты назад
Прикольно, но не будет работать, если на горке еще кто-то катается.
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168
ruslan d 46 минут назад
Ну такое себе , так можно вообще ходить перестать ...
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609k
АРОН Час назад
А папачес - то с головой!
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16k
ss Час назад
Папаша конечно молодец. Спору нет. А вот автор...
---
"гениальное решение как поднять ребенка на ватрушке с горки."
---
"поднять с горки" - это действительно гениально!
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55k
Мойша Час назад
Браво!!!
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38k
Dobry vojak Svejk Час назад
Прикольно. И контроль, чтобы далеко не умчался ну и праздник собственной лени при подъёме ))) Похоже, подъём для ребёнка ни чуть не меньше восторга вызывает ))
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25k
ЦСКА Час назад
"Всё гениальное - просто!"
Них.я не просто! Видео не игрузится!
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3k
Едондер пуп Час назад
Какой-то Х вместо видео.
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