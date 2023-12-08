Быть родителем ребёнка - это не только решать бытовые вопросы. Иногда приходится включать смекалку, чтобы развлечь своё чадо и в то же время не затратить на это много энергии. Этот отец придумал гениальное решение, как покатать ребёнка на ватрушке, не бегая при этом за ним с горы и обратно.