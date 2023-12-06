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Пушистый продавец

Пушистый продавец

Автор:
06 декабря 2023 13:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Япония   животные   забавно   милота   сиба-ину   собаа   
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В Японском Саппоро нашли магазин, в котором нет людей и работает только пёсик Сиба Ину по имени Шу.

Там можно купить печёный батат, мерч и вкусняшки для пушистого «продавца». Часть прибыли уходит в местную благотворительную организацию помощи животным.

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Метки: Видео   Япония   животные   забавно   милота   сиба-ину   собаа   
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