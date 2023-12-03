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Хранительница кексов

Хранительница кексов

Автор:
03 декабря 2023 11:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   кекс   маффины   милота   собака   
1140
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Собака украла все маффины и спрятала их по дому.

При этом ни один не съела.


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Метки: Видео   животные   кекс   маффины   милота   собака   
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5  комментариев
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Gadova Час назад
Для вас же, дураков, заначку сделала.
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59
Lopasin 11 минут назад
Чтобы смотреть 95%
видео американских обывателей, достаточно выучить всего ДВО фразы “oh my god” и “are you kidding me”
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9k
Владимир Час назад
Обозвали кекс маффином. Наверное по этому же принципу....
Ссылка youtu.be
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