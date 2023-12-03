Хранительница кексов

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видео американских обывателей, достаточно выучить всего ДВО фразы “oh my god” и “are you kidding me”
у кекса воздушная и пористая структура за счет активного взбивания (миксером), в отличие от маффина, который не взбивается, а перемешивается;
при изготовлении маффина «мокрые» и «сухие» ингредиенты смешиваются отдельно, а у кекса, все ингредиенты взбиваются в одной миске;
маффины одного размера и помещаются на ладонь взрослого человека, а кекс больше приближен к размерам торта;
маффины в отличие от кексов могут быть не только сладкими, но и овощными, рыбными, мясными и солеными;
кекс по своему предназначению подаются как праздничное блюдо, а маффин, как еда для завтрака и обеда.