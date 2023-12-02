Ребёнок стащил нож и преследовал домработницу на кухне

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Двухлетний мальчик схватил со стола ножик и на протяжении чуть более минуты ходил по кухне на глазах у нанятой родителями домработницы, которая спустя некоторое время заметила опасный предмет и забрала его у ребёнка.
Драматичный сюжет, снятый в частном жилище, во время приготовления пищи домохозяйкой, размещённый в соцсети, за короткое время привлёк внимание более миллиона интернет-пользователей.
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Где играешь за сына Дьявола и выкашиваешь всех родных в особняке.
А вообще такие предметы, как и спички надо хранить в недоступных местах