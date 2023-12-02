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Ребёнок стащил нож и преследовал домработницу на кухне

Ребёнок стащил нож и преследовал домработницу на кухне

Автор:
02 декабря 2023 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   дети   детство   нож   няня   опасно   
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Двухлетний мальчик схватил со стола ножик и на протяжении чуть более минуты ходил по кухне на глазах у нанятой родителями домработницы, которая спустя некоторое время заметила опасный предмет и забрала его у ребёнка.

Драматичный сюжет, снятый в частном жилище, во время приготовления пищи домохозяйкой, размещённый в соцсети, за короткое время привлёк внимание более миллиона интернет-пользователей.

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Метки: Видео   Юмор   дети   детство   нож   няня   опасно   
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3  комментария
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1k
Darki Час назад
Домработница прям сама зоркость и внимательность,иногда казалось что она смотрит сквозь ребёнка)))
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
У меня детей нет, но два кота. Они никогда не запрыгивали на стол, хотя с него еду тырят, если на край положить. И я постоянно шизую на эту тему, никогда ничего на краю не лежит, даже близко к краю не лежит чтобы если вдруг они запрыгнут, лапы не порезали/покололи. А тут весьма беспечный человек просто, который не понимает, что оружие в детских руках это очень опасно. И иметь к нему доступ дети без присмотра не должны совсем.
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2k
Pinhead 2 часа назад
Напомнило старую игрушку - Lucius.
Где играешь за сына Дьявола и выкашиваешь всех родных в особняке.
А вообще такие предметы, как и спички надо хранить в недоступных местах
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