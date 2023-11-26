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Бурундук расплатился с кормильцем листьями

Бурундук расплатился с кормильцем листьями

Автор:
26 ноября 2023 09:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бурундук   животные   листья   милота   орешки   позитив   
1784
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Парень ежедневно выходит к своим пушистым соседям, чтобы их угостить. Обычно бурундуки хватают орешки и убегают, но среди них оказался один грызун с хорошими манерами. Он принёс кормильцу горстку листьев в качестве благодарности.

Мужчина отказался от бурундучьей валюты и безвозмездно отдал все орешки воспитанному бурундуку.


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Метки: Видео   бурундук   животные   листья   милота   орешки   позитив   
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10  комментариев
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29k
Е-Лена Час назад
Какой славный!
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1k
Звёздный странник 36 минут назад
Странно, что Чип без Дэйла заявился. Вдвоём точно смогли бы всё захомячить.
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16k
Kostick 47 минут назад
арахис им лучше не давать, слишком уж он жирный для них.
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246
Пчёл Kostick 9 минут назад
В фундуке 61 грамм жиров на 100 грамм, а в арахисе - 49.
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16k
Александр Маслов 47 минут назад
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3k
Aleksandr M. 50 минут назад
Арахис можно было бы и почистить за такую оплату )))
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5k
Kozlodoev Час назад
Когда фраза "взять за щеку" имеет иной смысл...
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5k
Kozlodoev Час назад
С нами тоже листьями расплачиваются.
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Snezhinka

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