Бурундук расплатился с кормильцем листьями

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Парень ежедневно выходит к своим пушистым соседям, чтобы их угостить. Обычно бурундуки хватают орешки и убегают, но среди них оказался один грызун с хорошими манерами. Он принёс кормильцу горстку листьев в качестве благодарности.
Мужчина отказался от бурундучьей валюты и безвозмездно отдал все орешки воспитанному бурундуку.
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