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Как правильно быть "душным"

Как правильно быть "душным"

Автор:
16 ноября 2023 12:30
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   душнила   люди   полезное   совет   
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Многих людей очень раздражают "эксперты по всем вопросам", которые никогда не упускают возможности вставить свои гаденькие пять копеек. И наладить отношения с этими "душнилами" практически невозможно. Но, как говорится, если побороть нельзя, то надо возглавить!

Автор видео любезно поделился базовым правилам по "душнильству", которые помогут "душить" окружающих одним своим "кислым" видом.

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Метки: Видео   Юмор   душнила   люди   полезное   совет   
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5  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
считаю что ново...модное слово "душнила" используют малолетки, которые называют так всех, кто заставляет их напрячь больше одной извилины
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648
ruslan d Час назад
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
на тему "Душнота" в моделизме. Размышления.
https://vk.com/wall-198666942_73264
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33k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Этого душнилу видимо никто ещё на х.у.й не посылал.Вежливые оппоненты попались.
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