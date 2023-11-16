Как правильно быть "душным"

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Многих людей очень раздражают "эксперты по всем вопросам", которые никогда не упускают возможности вставить свои гаденькие пять копеек. И наладить отношения с этими "душнилами" практически невозможно. Но, как говорится, если побороть нельзя, то надо возглавить!
Автор видео любезно поделился базовым правилам по "душнильству", которые помогут "душить" окружающих одним своим "кислым" видом.
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