FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7119 постов • 3077 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Патриарх Кирилл назвал качество настоящего русского человека

Патриарх Кирилл назвал качество настоящего русского человека

Автор:
07 ноября 2023 14:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   вера   патриарх кирилл   православие   проповедь   русские   храмы   
1532
1
1

Глава РПЦ считает, что принадлежность к русскому народу лежит через глубокую веру и посещение храмов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе проповеди, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться "глубокой православной верой". Глава РПЦ уверен, что лишь те, кто ходит в православные храмы и верит в бога, могут считаться идейными наследниками предыдущих поколений — то есть имеют право называть себя русскими.


«А те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — заявил патриарх.

Глава РПЦ добавил, что современная Россия представляет собой "оплот православия в мире". И сейчас пришло судьбоносное время для обновления веры, которое нельзя проспать. Он также подчеркнул, что под русскими подразумевает в том числе и белорусов с украинцами — тот самый народ, о котором говорит "Повесть временных лет".


Отмечается, что проповедь патриарха Кирилла состоялась после литургии в храме иконы Божией Матери "Все скорбящих Радость" на Большой Ордынке в Москве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   вера   патриарх кирилл   православие   проповедь   русские   храмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
87  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
502
FreelancerND 2 часа назад
А вот и православный шовинизм подвезли. Прям пахнуло затхлостью Российской Империи, выкрестами, чертами оседлости и вот этим всем.
Нет уж, идите нахер, у нас в конституции прописано что Россия - это светское государство, а ещё многонациональное и многокультурное. Так что свой "православный халифат" где-то в другом месте стройте, на месте Гипербореи какой-нибудь.
А вот эти вот бредни - это для того чтобы народы внутри России между собой ссорились чаще и сильнее, прямо как в конце 80х и начале 90х.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
1k
Николай Минуту назад
Я не любитель храмов, просто стараюсь делать что-то хорошее и не делать плохого.
Что, я не русский теперь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ишты 11 минут назад
Т.о. если не кормишь попов - ты не русский? А если содержишь гундяевские яхты, часы за 56 тыр, рожу его раскармливаешь, чтобы в телек не влезала - ты прям исконно русский?!
Вот образец истинно русского по Гундяеву -
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 13 минут назад
Так же по словам патриарха Русскими могут считаться только те, кто принесет в храм не менее 10 000 рублей ЗОЛОТОМ,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499
Александр Богомолов 15 минут назад
Как там было в байке про Николая 1. Это еврей, это татарин, а все вместе мы русские.
А нет. Теперь пока денюжку не несёшь - ты не русский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
ProFanas 19 минут назад
Да ужж..
Сдал Япончик ... Сдал ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Могвай 21 минуту назад
Глава РПЦ уверен, что лишь те, кто ходит в православные храмы и верит в бога, могут считаться идейными наследниками предыдущих поколений то есть имеют право называть себя русскими.
А не пойти бы Гундосу куда подальше с такими взглядами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Progressor Полчаса назад
Кирилл реально не уважает россиян. "Кто не раб РПЦ, тот не русский". Кто и когда делегировал ему полномочия такую херь нести? Если конкретный верующий - пусть хоть пятки ему лижет, если кто-то предпочитает обращаться к Богу без платных посредников в виде РПЦ - ни одна сука не имеет право навязывать ему свои услуги, а тем более ОЦЕНИВАТЬ его в национальном, интеллектуальном и прочих величинах. А то можно и на**й пойти бодрым шагом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Oleg Полчаса назад
да, церковники совсем берега попутали. уж им то с религией не заикаться о национальностях вообще. это ж надо так обосраться и отказаться от всех остальных верующих в других странах, устал старик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
StoneWolf Полчаса назад
Мне вот интересно было всегда, а сам Гундяев верит в господа то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вир Норин Полчаса назад
Совсем бизнес не идёт? Перешёл к агрессивному маркетингу :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin 36 минут назад
Правильный - это тот, который членские взносы в ЗАО "РПЦ" платит, да ? А не будут брать - отключим веру, так ?
ПС. Мои пращуры - жили в лесу, молились колесу. Ну если точнее - Перуну, Мокоши, Даждьбогу и многим другим, т.к. мои предки жили Новгородском государстве ( куда входила и современная Вологодская область) ещё до крещения Руси. Я теперь не русский или что? Или денег в церковь занеси и нормально будет, простят сей позорный факт ? чёт я запутался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 36 минут назад
Коммунистические идеалы как-то ближе сердцу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 37 минут назад
Отеизты, не волнуйтесь, он умную вещь сказал, вы просто не поняли. Русский вплоть до XX века был не этноним, а этноконфессионим - то есть, в первую очередь русскость определялась верой, а уже потом биологией. В XX веке попытались изменить это, но получилось слабо и до сих пор остаётся вопрос "а кто такой русский". Церковь, вполне закономерно, придерживается более древней, имперское традиции. Но если не понимать историю, не ходить на богослужения, а вырывать в интернетике вот такие статейки, то да, конечно, можно и о шовинизме говорить, и о всём таком прочем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 40 минут назад
А если и дед, и отец коммунистами были - теперь нужно что-нибудь порушить, или, там, переплавить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Евгений Балахонов 42 минуты назад
Во как. Он меня только что национальности лишил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
911
Вася 43 минуты назад
Все правильно сказал. Русский народ и возник как народ православный, ибо это было единственное, что объединяло разные племена и народности, разнесенные по разным государственным образованиям. Так постепенно выплавлялся триединый русский народ - в православном поле. Отрицать это могут только необразованные и глупые люди, которым, в свою очередь, проплаченные западом писаки мозги загадили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
PsyDoza Frankenschpökel Вася 21 минуту назад
Вы с Кириллом на пару 3.14зданулись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 43 минуты назад
Какой он тупой и ограниченный... ))
По поводу выше им сказанного ^ ... - Хорошо бы он прочитал, Гундяев (желаю больше не гуньдеть") (!) ...
> Не уважаемый(!!!) .. Олицетворяешь, типа добродетель и ещё чего там?.. Добро и голословно всё... ТЫ (атеист, я на ты буду, потому то "ТЫ" гавно для меня) :)

Подходим к самому главному ,) ...
Сплот русского (и другого народа в РФ) - это вообще не твоя стезя.. - ты не нужен!
Сила духа Российского народа, пусть там, кто бы не был -ИБО! нам адекватные нужны, земля у нас такая, = ЖИВИ И РАДУЙСЯ! ...
А если враг тут будет, то капец ему неминуем.. от всех ...
p.s. А предателем - расстрел... (ибо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 46 минут назад
Ну и зачем понадобилось делить русских на первосортных (которые ходят в церковь) и второсортных (которые не ходят) ? Любое такое деление в итоге может привести к проблемам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
investas 48 минут назад
Мой дед не был православным, он войну прошел разведчиком, насмотрелся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей 49 минут назад
Попробуй тронь мусульманина и увидишь как отовсюду подскачат его братья по вере на защиту своего брата. Вы что, хотите, чтобы за русского также подскочили его братья во Христе и защитили своего брата? Нет, такому не бывать. Русского надо топтать ногами, а другие русские в это время должны этого не видеть. У русских не должно быть ничего, что могло бы объединить русских всех вместе. Да у русских такого цемента уже и не осталось. Православие пытается объединить русских хотя бы под своими знамёнами, но многим это не нравится. Вот от сюда и берётся столько заказных "любителей" планитариев в комментах. Задача, не дать сплотиться русским, а особенно под Христом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 48 комментариев
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 ноября
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
Набирающие популярность в сообществах
Доброе утро
Доброе утро
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Так выглядят вражеские связи
Так выглядят вражеские связи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куриный бульон

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#автомобили#автомир#аварии#фильм#забавно#шоу бизнес#Еда
#животные#в мире#история#СССР#ДТП#кино#полиция#задержание#Вещи#Китай
#люди#интересное#машина#факты#интересно#авто аварии#добро#Санкт-Петербург#дом#криминал
Так выглядят вражеские связи Так выглядят вражеские связи Интересная реакция собак на робота Интересная реакция собак на робота Вот что крест животворящий делает! Вот что крест животворящий делает! Мужчина разбил икону в храме после проигнорированной молитвы Мужчина разбил икону в храме после проигнорированной молитвы Аниматор подшутил над своим приятелем Аниматор подшутил над своим приятелем Морской мастер маскировки Морской мастер маскировки

На что жалуетесь?

Вернуться