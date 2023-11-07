Патриарх Кирилл назвал качество настоящего русского человека

Глава РПЦ считает, что принадлежность к русскому народу лежит через глубокую веру и посещение храмов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе проповеди, что принадлежность к русскому народу должна сопровождаться "глубокой православной верой". Глава РПЦ уверен, что лишь те, кто ходит в православные храмы и верит в бога, могут считаться идейными наследниками предыдущих поколений — то есть имеют право называть себя русскими.
«А те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» — заявил патриарх.
Источник:
Глава РПЦ добавил, что современная Россия представляет собой "оплот православия в мире". И сейчас пришло судьбоносное время для обновления веры, которое нельзя проспать. Он также подчеркнул, что под русскими подразумевает в том числе и белорусов с украинцами — тот самый народ, о котором говорит "Повесть временных лет".
Отмечается, что проповедь патриарха Кирилла состоялась после литургии в храме иконы Божией Матери "Все скорбящих Радость" на Большой Ордынке в Москве.
Источник:
- Интересная реакция собак на робота
- Мужчина разбил икону в храме после проигнорированной молитвы
- Вот что крест животворящий делает!
- Трепещите, грешники!
- Жители Санкт-Петербурга расхватали 2 тонны освящённых яблок за 15 минут
Нет уж, идите нахер, у нас в конституции прописано что Россия - это светское государство, а ещё многонациональное и многокультурное. Так что свой "православный халифат" где-то в другом месте стройте, на месте Гипербореи какой-нибудь.
А вот эти вот бредни - это для того чтобы народы внутри России между собой ссорились чаще и сильнее, прямо как в конце 80х и начале 90х.
Что, я не русский теперь?
Вот образец истинно русского по Гундяеву -
А нет. Теперь пока денюжку не несёшь - ты не русский.
Сдал Япончик ... Сдал ...
А не пойти бы Гундосу куда подальше с такими взглядами.
ПС. Мои пращуры - жили в лесу, молились колесу. Ну если точнее - Перуну, Мокоши, Даждьбогу и многим другим, т.к. мои предки жили Новгородском государстве ( куда входила и современная Вологодская область) ещё до крещения Руси. Я теперь не русский или что? Или денег в церковь занеси и нормально будет, простят сей позорный факт ? чёт я запутался...
Что за херню Вы пишете в комментариях ?
... посохом в плечи и кадилом сверху ...
По поводу выше им сказанного ^ ... - Хорошо бы он прочитал, Гундяев (желаю больше не гуньдеть") (!) ...
> Не уважаемый(!!!) .. Олицетворяешь, типа добродетель и ещё чего там?.. Добро и голословно всё... ТЫ (атеист, я на ты буду, потому то "ТЫ" гавно для меня) :)
Подходим к самому главному ,) ...
Сплот русского (и другого народа в РФ) - это вообще не твоя стезя.. - ты не нужен!
Сила духа Российского народа, пусть там, кто бы не был -ИБО! нам адекватные нужны, земля у нас такая, = ЖИВИ И РАДУЙСЯ! ...
А если враг тут будет, то капец ему неминуем.. от всех ...
p.s. А предателем - расстрел... (ибо)