Патриарх Кирилл назвал качество настоящего русского человека

Глава РПЦ добавил, что современная Россия представляет собой "оплот православия в мире". И сейчас пришло судьбоносное время для обновления веры, которое нельзя проспать. Он также подчеркнул, что под русскими подразумевает в том числе и белорусов с украинцами — тот самый народ, о котором говорит "Повесть временных лет".





Отмечается, что проповедь патриарха Кирилла состоялась после литургии в храме иконы Божией Матери "Все скорбящих Радость" на Большой Ордынке в Москве.