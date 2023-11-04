В Китае кот случайно выиграл полумарафон

Во время Фулинского полумарафона в Чунцине прямо перед финиширующим лидером на дорогу выскочил кот и решив, что за ним гонится человек, бросился от спортсмена удирать. И надо отдать должное усатому, обогнал он соперника метров на 10 и пришел к финишной черте первым.