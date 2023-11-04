В Китае кот случайно выиграл полумарафон

1804
1
1
Шерстяной такой прыти и сам от себя не ожидал, но испугался, наверное, знатно.
Во время Фулинского полумарафона в Чунцине прямо перед финиширующим лидером на дорогу выскочил кот и решив, что за ним гонится человек, бросился от спортсмена удирать. И надо отдать должное усатому, обогнал он соперника метров на 10 и пришел к финишной черте первым.
Такой спорт мы смотрим! 😎
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот пытался спуститься вниз по эскалатору, но перепутал дорожку
- Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома
- Выручил из беды: мужчина спас кота из канала
- Ночной кошмар владельца натяжного потолка
- Кот "ЧёКупил?" украл у хозяина пакет с лепешками
Метки: Бег Видео Китай кот полумарафон спортсмены
Новости партнёров
реклама
Поверженого соперника!