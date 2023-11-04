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В Китае кот случайно выиграл полумарафон

В Китае кот случайно выиграл полумарафон

Автор:
04 ноября 2023 10:24
Сообщество : Спорт
Метки: Бег   Видео   Китай   кот   полумарафон   спортсмены   
1804
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Шерстяной такой прыти и сам от себя не ожидал, но испугался, наверное, знатно.

Во время Фулинского полумарафона в Чунцине прямо перед финиширующим лидером на дорогу выскочил кот и решив, что за ним гонится человек, бросился от спортсмена удирать. И надо отдать должное усатому, обогнал он соперника метров на 10 и пришел к финишной черте первым.



Такой спорт мы смотрим! 😎

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Метки: Бег   Видео   Китай   кот   полумарафон   спортсмены   
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6  комментариев
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5k
Maldini 2 часа назад
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109
Ксения Лукашенкова-Денисова 54 минуты назад
Коту-вкусную медаль из мяса..
Поверженого соперника!
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19k
anpetrof 58 минут назад
А медаль коту дали?
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10k
goshan_hmc Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Я не понял, что у него на шее болтается. На ошейник с поводком похоже
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