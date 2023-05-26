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Весёлая семейка решила подурачиться

Весёлая семейка решила подурачиться

Автор:
26 мая 2023 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   дурачество   позитив   семья   
3048
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Дурачество может быть заразительно. Данное семейство доказывает это на своём примере.

На одной волне. Если беситься, то всей семьёй.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дети   дурачество   позитив   семья   
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6  комментариев
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2k
Lena 13 часов назад
Хорошее чувству юмора у людей)) для того, чтобы дурачится, не обязательно быть дураком - нужно просто любить жизнь и быть веселым человеком))) такие люди мне импонируют.
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6k
vasilykopkov 10 часов назад
Хитрый способ отмазаться от готовки.
Мама осталась резать салат одна...
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29k
Юрий 12 часов назад
В однушке так бы не побегали.
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25k
Михаил Сметанкин 12 часов назад
У нас так в пятницу с работы народ убегает )))
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4
Илья 13 часов назад
Крик 7 Семейка Отморозков
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Себастьян Перейра

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