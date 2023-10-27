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Морской котик, который в прошлой жизни был собакой

Морской котик, который в прошлой жизни был собакой

Автор:
27 октября 2023 12:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   лай   милота   морской котик   
2538
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Не каждый морской котик — котик. Этот пухлячок, например, вполне может быть морским пёсиком.

Кто сказал «гав»?

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Метки: Видео   Прикол   животные   лай   милота   морской котик   
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14  комментариев
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13k
..: Атеист :.. 10 часов назад
Так вот он.. котенок Гав!)
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1k
Мария Коненкова 9 часов назад
Во-первых, это тюлень, а не морской котик. А во-вторых, тюлени вообще-то родственники собакам.
'Настоя щие тюле ни, или '[1][2] (лат. Phocidae), семейство хищных млекопитающих из парвотряда ластоногих подотряда собакообразных.
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7k
qap 9 часов назад
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42k
Лесли 🥰 9 часов назад
Такой милый кругляшек)))
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17k
banzai7 9 часов назад
Давайте сделаем вид что испугались. Не будем расстраивать милаху.
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449
Сергей Кузьмин 9 часов назад
Тюлень по имени Гав
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26k
ПаганецЪ 9 часов назад
Вот только 'то совсем не морской котик.
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10k
Garpia121 10 часов назад
Какая милота. Щеночек прямо для меня.
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5k
Lexx 10 часов назад
Для тех кто не знал, детёныш морского котика называется щенок, как и у всех тюленей.
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