Морской котик, который в прошлой жизни был собакой

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Не каждый морской котик — котик. Этот пухлячок, например, вполне может быть морским пёсиком.
Кто сказал «гав»?
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'Настоя щие тюле ни, или '[1][2] (лат. Phocidae), семейство хищных млекопитающих из парвотряда ластоногих подотряда собакообразных.