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В Красноярске медведь вломился на похороны

В Красноярске медведь вломился на похороны

Автор:
22 октября 2023 17:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   Медведь   парковка   похороны   
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Церемонию из-за него прерывать не стали.

20 октября в Красноярске заявился медведь. Косолапый пришёл на кладбище и не на шутку напугал похоронную процессию. На том не остановился и сегодня появился на одной из местных парковок.

Видимо, с внезапной проверкой.

Теперь власти ищут мишку - чтобы он не решил кем-нибудь закусить.

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   Медведь   парковка   похороны   
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3  комментария
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БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Может он другом покойного был.Пришёл проводить в последний путь.
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105
Александр 4 минуты назад
А может наоборот решил скрасить последний путь новыми товарищами.
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−19
Собака У Попа Полчаса назад
Пришёл проститься с покойным.
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August

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