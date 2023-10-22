В Красноярске медведь вломился на похороны

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Церемонию из-за него прерывать не стали.
20 октября в Красноярске заявился медведь. Косолапый пришёл на кладбище и не на шутку напугал похоронную процессию. На том не остановился и сегодня появился на одной из местных парковок.
Видимо, с внезапной проверкой.
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Теперь власти ищут мишку - чтобы он не решил кем-нибудь закусить.
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