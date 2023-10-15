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В Нижнем Новгороде птицы наелись забродивших ягод и пьяные валялись на дороге

В Нижнем Новгороде птицы наелись забродивших ягод и пьяные валялись на дороге

Автор:
15 октября 2023 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Бухие   Видео   Прикол   в Нижнем Новгороде   набухались   птицы   пьяные   свиристели   ягоды   
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Если вам попадется подобная группа алкашей, которая натрескалась забродивших ягод и вырубилась, можете отнести их на травку, как сделал этот добрый человек.

Пусть пернатые бухарики протрезвеют где-то на обочине, а не на дороге. Устройте им вытрезвитель.

И давайте не будем осуждать их за небольшую слабость.

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Метки: Бухие   Видео   Прикол   в Нижнем Новгороде   набухались   птицы   пьяные   свиристели   ягоды   
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7  комментариев
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Надо было минералочки рядом поставить...
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1k
beshh 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
Сразу видно - кошатник!
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1k
Oldman 14 минут назад
Дружище, репект тебе, и уваажуха...
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4k
Евгений Полчаса назад
Птица алкоголик-горе в гнезде
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21k
Davy Jones Час назад
Это что, у нас одна бабуля выкинула жмых виноградный, после вина, ее гуси наелись жмыхов и в отключку.
Бабуля увидела мертвых гусей, ощипала их на перо и выкинула, а вечером гуси голые пришли домой.
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5k
Ал Ди 2 часа назад
В Нижнем Новгороде птицы наелись забродивших ягод и попали на видео.
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