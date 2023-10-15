В Нижнем Новгороде птицы наелись забродивших ягод и пьяные валялись на дороге

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Если вам попадется подобная группа алкашей, которая натрескалась забродивших ягод и вырубилась, можете отнести их на травку, как сделал этот добрый человек.
Пусть пернатые бухарики протрезвеют где-то на обочине, а не на дороге. Устройте им вытрезвитель.
И давайте не будем осуждать их за небольшую слабость.
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