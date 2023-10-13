В Санкт-Петербурге мужчина в черном ограбил отделение Сбера за несколько минут

Грабитель зашел в отделение банка на улице Меркурьева, когда там были другие посетители. Мужчина достал пистолет и, угрожая сотруднице, проследовал с ней в кассу, где кассир «выдала» ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. После этого грабитель скрылся, задержать его пока не удалось.