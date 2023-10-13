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В Санкт-Петербурге мужчина в черном ограбил отделение Сбера за несколько минут

В Санкт-Петербурге мужчина в черном ограбил отделение Сбера за несколько минут

Автор:
13 октября 2023 11:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   банк   деньги   новости   ограбление   
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Его добычей стали полмиллиона рублей.

Грабитель зашел в отделение банка на улице Меркурьева, когда там были другие посетители. Мужчина достал пистолет и, угрожая сотруднице, проследовал с ней в кассу, где кассир «выдала» ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. После этого грабитель скрылся, задержать его пока не удалось.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   банк   деньги   новости   ограбление   
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2  комментария
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Феличита 52 минуты назад
а охранника нанять не могут. Или не хотят, для них это копейки
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