В Санкт-Петербурге мужчина в черном ограбил отделение Сбера за несколько минут

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Его добычей стали полмиллиона рублей.
Грабитель зашел в отделение банка на улице Меркурьева, когда там были другие посетители. Мужчина достал пистолет и, угрожая сотруднице, проследовал с ней в кассу, где кассир «выдала» ему 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов. После этого грабитель скрылся, задержать его пока не удалось.
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Метки: Видео Санкт-Петербург банк деньги новости ограбление
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