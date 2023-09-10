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Сообщество Без кота и жизнь не та 1718 постов • 479 подписчиков подписаться
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В Нью-Джерси котик обрёл популярность, работая в большом магазине

В Нью-Джерси котик обрёл популярность, работая в большом магазине

Автор:
10 сентября 2023 09:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   магазин   милота   позитив   работа   
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Уже целый год кот занят важными задачами: встречает клиентов, позволяет покатать себя в тележке и даётся погладить. А взамен он получает зарплату в виде всяческих вкусностей.

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Метки: Видео   животные   кот   магазин   милота   позитив   работа   
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1  комментарий
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Alex Roland 55 минут назад
главное что бы в туалет ходил в лоток .. а лоток что бы в служебном помещении магазина ...
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