В Нью-Джерси котик обрёл популярность, работая в большом магазине

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Уже целый год кот занят важными задачами: встречает клиентов, позволяет покатать себя в тележке и даётся погладить. А взамен он получает зарплату в виде всяческих вкусностей.
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