Посетители библиотеки в Стамбуле оказались в ловушке из-за наводнения

Прямо сейчас в Стамбуле наводнение из-за проливных дождей. Очевидцы делятся ужасающими кадрами, как город утопает. Власти сообщили о первых жертвах трагедии.
Сообщается, что больше всего пострадал район Башакшехир, именно там, в Национальной библиотеке, оказались заточенными десятки посетителей, которые опубликовали видео с мольбами о помощи.
Перед въездом в стамбульский аэропорт водители остаются в затопленных авто и также ждут спасателей. Потоки воды пробрались и в метро, напуганные жители и туристы пытаются как можно быстрее покинуть его.
СМИ поделились, что из-за наводнения погиб человек. «Он утонул в потоках воды в районе Башакшехир», — передает телеканал NTV. Мэр подтвердил печальные новости о смерти. По обновленной информации, скончалось три человека.
Также Экрем Имамоглу выступил с заявлением. «Мы спасли наших граждан, которые оказались в ловушке в Национальной библиотеке Башакшехира. Станция в Каяшехире закрыта, наши сотрудники реагируют. У нас нет затопленных подземных переходов с людьми требующих экстренного вмешательства», — отметил он.
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