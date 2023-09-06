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Посетители библиотеки в Стамбуле оказались в ловушке из-за наводнения

Посетители библиотеки в Стамбуле оказались в ловушке из-за наводнения

Автор:
06 сентября 2023 09:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дожди   люди   наводнение   потоп   стамбул   
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Прямо сейчас в Стамбуле наводнение из-за проливных дождей. Очевидцы делятся ужасающими кадрами, как город утопает. Власти сообщили о первых жертвах трагедии.

Сообщается, что больше всего пострадал район Башакшехир, именно там, в Национальной библиотеке, оказались заточенными десятки посетителей, которые опубликовали видео с мольбами о помощи.


Перед въездом в стамбульский аэропорт водители остаются в затопленных авто и также ждут спасателей. Потоки воды пробрались и в метро, напуганные жители и туристы пытаются как можно быстрее покинуть его.


СМИ поделились, что из-за наводнения погиб человек. «Он утонул в потоках воды в районе Башакшехир», — передает телеканал NTV. Мэр подтвердил печальные новости о смерти. По обновленной информации, скончалось три человека.

Также Экрем Имамоглу выступил с заявлением. «Мы спасли наших граждан, которые оказались в ловушке в Национальной библиотеке Башакшехира. Станция в Каяшехире закрыта, наши сотрудники реагируют. У нас нет затопленных подземных переходов с людьми требующих экстренного вмешательства», — отметил он.

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Метки: Видео   дожди   люди   наводнение   потоп   стамбул   
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9k
ишты Час назад
Чет не справляются ливневки...
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Потому что Бог - не фраер. Потоп и пожары - это его методы. Туркам стоит подумать. Там ещё где-то саранча должна быть на подлёте
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