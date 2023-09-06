Посетители библиотеки в Стамбуле оказались в ловушке из-за наводнения

Сообщается, что больше всего пострадал район Башакшехир, именно там, в Национальной библиотеке, оказались заточенными десятки посетителей, которые опубликовали видео с мольбами о помощи.

Перед въездом в стамбульский аэропорт водители остаются в затопленных авто и также ждут спасателей. Потоки воды пробрались и в метро, напуганные жители и туристы пытаются как можно быстрее покинуть его.