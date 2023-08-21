Бесстрашного тигра встретил водитель экскаватора из Приморья

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Встреча тигра и человека в Приморском крае закончилась явно не в пользу последнего. Ленивая, но всё же опасная кошка преградила путь не просто пешеходу, а экскаваторщику за работой.
Тем не менее, запись встречи всё же появилась в интернете, что даёт повод надеяться на благополучный исход этого незапланированного «свидания».
На кадрах хищник разлёгся прямо на пути работающего экскаватора.
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