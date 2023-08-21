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Бесстрашного тигра встретил водитель экскаватора из Приморья

Бесстрашного тигра встретил водитель экскаватора из Приморья

Автор:
21 августа 2023 10:43
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   водитель экскаватора   животные   забавно   тигр   
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Встреча тигра и человека в Приморском крае закончилась явно не в пользу последнего. Ленивая, но всё же опасная кошка преградила путь не просто пешеходу, а экскаваторщику за работой.

Тем не менее, запись встречи всё же появилась в интернете, что даёт повод надеяться на благополучный исход этого незапланированного «свидания».


На кадрах хищник разлёгся прямо на пути работающего экскаватора.

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Метки: Видео   Приморье   водитель экскаватора   животные   забавно   тигр   
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3  комментария
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1k
naf-naf Час назад
"Где хочу там и лежу..... Ну че ты мне сделаешь?.... Ща в росприроднадзор позвоню, или корешам своим"))))
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14k
Alex Час назад
Тигр просто не смотрел "Автостопом по галактике" ))))
Ссылка www.youtube.com
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25k
Сталкер 2 часа назад
За дегенеративное описание – минус.
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Miralanim

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