Девушка с сайта знакомств прикинулась девственницей и развела парня на 60к

Обольстительница рассказала, что у неё ещё не было сексуальных контактов и она ищет доброго и заботливого ухажёра. Намерения у обоих были серьёзные: отношения, совместная жизнь и так далее. После трёх недель общения пара договорилась встретиться в отеле.



Но вместо первой ночи случился неприятный конфуз. Оказавшись в отеле, юная мадам предложила отправиться парню подготовиться как следует. Мужчина молниеносно отправился в душ, но восторг резко спал, когда он услышал хлопок двери. Вернувшись в комнату, парень обнаружил, что его возлюбленная пропала вместе с вещами.



Мужчина бросился проверять телефон и увидел, что с его счёта списали 60к рублей. Недолго думая, обманутый ухажёр вызвал полицию. Юную аферистку задержали и заставили вернуть деньги.

