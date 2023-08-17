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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 590 постов • 35 подписчиков подписаться
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Девушка с сайта знакомств прикинулась девственницей и развела парня на 60к

Девушка с сайта знакомств прикинулась девственницей и развела парня на 60к

Автор:
17 августа 2023 08:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   девственница   деньги   обман   ограбление   отношения   сайт знакомств   секс   
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Пикантная история произошла в Москве. Мужчина познакомился с девушкой из Петербурга на сайте знакомств.

Обольстительница рассказала, что у неё ещё не было сексуальных контактов и она ищет доброго и заботливого ухажёра. Намерения у обоих были серьёзные: отношения, совместная жизнь и так далее. После трёх недель общения пара договорилась встретиться в отеле.

Но вместо первой ночи случился неприятный конфуз. Оказавшись в отеле, юная мадам предложила отправиться парню подготовиться как следует. Мужчина молниеносно отправился в душ, но восторг резко спал, когда он услышал хлопок двери. Вернувшись в комнату, парень обнаружил, что его возлюбленная пропала вместе с вещами.

Мужчина бросился проверять телефон и увидел, что с его счёта списали 60к рублей. Недолго думая, обманутый ухажёр вызвал полицию. Юную аферистку задержали и заставили вернуть деньги.

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Метки: Видео   девственница   деньги   обман   ограбление   отношения   сайт знакомств   секс   
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4  комментария
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7k
Умница-красавица Час назад
А девственность вернуть не заставили?
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13k
кот базилий 43 минуты назад
Даже не воткнул, досадно.
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16k
Мистер Фикс 45 минут назад
Нда...
Лох не мамонт
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Snezhinka

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