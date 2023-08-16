Самый абсурдный способ заработать, который вы сегодня увидите

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Художник Sunday Nobody сделал 394 хот-дога, раздал их бесплатно, слил воду от варки сосисок, отлил из нее ледяные хот-доги, поместил в банки и выставил их на продажу по $44 за каждый. «Cкульптуры» уходили клиентам в уже размороженном виде.
В итоге автор ролика заработал больше $17 тысяч на ледяных хот-догах из сосисочной воды.
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Метки: Видео Еда вода способ зароботка странные люди хот-дог
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А тут то что?
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В том-то и дело, что ледяная сосиска имеет большую реальную, объективную ценность - хоть какой-никакой, а мясной бульон. В нем можно и Доширак заварить. А заряженная вода - это просто ничто. А думать можно всё что угодно)
я прям представляю свою реакцию если бы пришел к другу, а он мне такой "блин братан ты не представляешь что я купил! Охренеть тема..." и рассказывает мне про вот такую покупку объясняя почему это круто