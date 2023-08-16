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Самый абсурдный способ заработать, который вы сегодня увидите

Самый абсурдный способ заработать, который вы сегодня увидите

Автор:
16 августа 2023 09:13
Метки: Видео   Еда   вода   способ зароботка   странные люди   хот-дог   
1595
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Художник Sunday Nobody сделал 394 хот-дога, раздал их бесплатно, слил воду от варки сосисок, отлил из нее ледяные хот-доги, поместил в банки и выставил их на продажу по $44 за каждый. «Cкульптуры» уходили клиентам в уже размороженном виде.

В итоге автор ролика заработал больше $17 тысяч на ледяных хот-догах из сосисочной воды.

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Метки: Видео   Еда   вода   способ зароботка   странные люди   хот-дог   
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16  комментариев
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8k
Дмитрий 2 часа назад
Без лоха, как говорится, и денег не заработаешь.
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26k
ПаганецЪ 16 минут назад
Это не абсурдный способ заработать, это идиотский способ потратить деньги.
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5k
MPEG-8 41 минуту назад
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153
Patiot 49 минут назад
Как-то слишком заморочено. Можно было и более простой стартап замутить.
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29k
Serg2001 Час назад
"заработал больше $17 тысяч"... Ну значит не такой уж и абсурдный...)
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153
Patiot Serg2001 47 минут назад
Вот только он за эти деньги упахался с варкой сосисек и прочими заморочками. А мог бы просто водички из под крана по банкам разлить. Как говорится, если потом не видно разницы, то зачем платить больше?
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153
Patiot Serg2001 20 минут назад
Сомневаюсь, что будет и вторая партия. Скорее всего, первой и ограничится...
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Напомнило название альбома Limp Bizkit 'Chocolate starfish and the hot dog flavoured water'.
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34k
ACU900 Час назад
Я так и не понимаю покупателей которые заплатили денег за непонятную хрень. Ну ладно в 80-х Чумак с Кашпировским воду по телеку заряжали и что то имело хоть и сомнительную но какую то ценность (во всяком случае те кто пользовался такой водой так думали)
А тут то что?
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2k
Оксид Бетона Час назад
откуда у дебилов деньги? от других дебилов.
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11k
Кот Бегемот Час назад
Продам италоамериканам воду от варки макарон (пардон - пасты), дёшево - 10$/л, самовывозом...
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11k
Copycat 2 часа назад
Вопрос не к художнику, а к тем кто покупал)

я прям представляю свою реакцию если бы пришел к другу, а он мне такой "блин братан ты не представляешь что я купил! Охренеть тема..." и рассказывает мне про вот такую покупку объясняя почему это круто
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