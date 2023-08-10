Гигантские пупсы напугали жителей Зеленоградска

Местные жители арт-объект не оценили и посчитали его пугающим и неэстетичным.
В администрации, однако, заявили, что огромные младенцы имеют право на существование.
«Как пояснил главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко, сквер, в котором появились скульптуры, является собственностью застройщика. Жанровые городские скульптуры изготовлены и устанавливаются частным инвестором на принадлежащей ему территории. Поэтому инвестор имеет право размещать здесь без согласования любые малые скульптурные формы, если они не нарушают законодательства РФ», – отметили местные власти.
Там также добавили, что объект еще не завершен и призвали дождаться окончания работ.
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сейчас вообще большая проблема с качеством художников, большинство из них художники от слова "худо"