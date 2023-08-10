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Гигантские пупсы напугали жителей Зеленоградска

Гигантские пупсы напугали жителей Зеленоградска

Автор:
10 августа 2023 08:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: art   Видео   Зеленоградск   креатив   пупсы   фантазия   фото   
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Местные жители арт-объект не оценили и посчитали его пугающим и неэстетичным.

В администрации, однако, заявили, что огромные младенцы имеют право на существование.

«Как пояснил главный архитектор Зеленоградска Денис Крыщенко, сквер, в котором появились скульптуры, является собственностью застройщика. Жанровые городские скульптуры изготовлены и устанавливаются частным инвестором на принадлежащей ему территории. Поэтому инвестор имеет право размещать здесь без согласования любые малые скульптурные формы, если они не нарушают законодательства РФ», – отметили местные власти.

Там также добавили, что объект еще не завершен и призвали дождаться окончания работ.

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Метки: art   Видео   Зеленоградск   креатив   пупсы   фантазия   фото   
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8  комментариев
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5k
Влад 40 минут назад
Вполне прикольные и интересные пупсы. Кто там чего испугался?..
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31k
Юрий 16 минут назад
Скульптор вдохновился пупсами из Алисы.

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11k
Copycat 43 минуты назад
и правильно, давайте арт объекты на которые интересно смотреть, а то че хотел сказать "художник" не ясно

сейчас вообще большая проблема с качеством художников, большинство из них художники от слова "худо"
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 50 минут назад
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78k
Татьяна Юсова 53 минуты назад
Кто там такой пугливый?
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1k
zu4ara 57 минут назад
покрасить в красный
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