В Южной Америке своя атмосфера, там мужчина втюрился в тряпичную куклу и собирается жениться на ней

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Это уже вторые отношения кукольного альфонса, помимо этого у него есть трое детей, вы удивитесь, но они то же куклы. По словам мужчины, они с его возлюбленной живут обычной жизнью: гуляют, ходят по магазинам, он даже познакомил ее со своей семьей.
Судя по лицу куклы, она тоже в шоке.
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