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В Южной Америке своя атмосфера, там мужчина втюрился в тряпичную куклу и собирается жениться на ней

В Южной Америке своя атмосфера, там мужчина втюрился в тряпичную куклу и собирается жениться на ней

Автор:
09 августа 2023 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Кукла   Прикол   забавно   отношения   чудик   
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Это уже вторые отношения кукольного альфонса, помимо этого у него есть трое детей, вы удивитесь, но они то же куклы. По словам мужчины, они с его возлюбленной живут обычной жизнью: гуляют, ходят по магазинам, он даже познакомил ее со своей семьей.

Судя по лицу куклы, она тоже в шоке.

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Метки: Видео   Кукла   Прикол   забавно   отношения   чудик   
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1  комментарий
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L.Nemo 7 минут назад
Женился на тряпичной, потом увидел силиконовую и сразу развелся. Все мужиики одинаковые

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