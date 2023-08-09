В Южной Америке своя атмосфера, там мужчина втюрился в тряпичную куклу и собирается жениться на ней



Это уже вторые отношения кукольного альфонса, помимо этого у него есть трое детей, вы удивитесь, но они то же куклы. По словам мужчины, они с его возлюбленной живут обычной жизнью: гуляют, ходят по магазинам, он даже познакомил ее со своей семьей.