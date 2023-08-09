Кокосом по голове: в Индии отметили ежегодный религиозный праздник

1064
1
1
Это традиционный праздник плодородия в Индии — Аади Перукку. Участники разбивают друг об друга спелые кокосы. Верующие считают, что религиозный ритуал поможет им привлечь здоровье и удачу.
Главное, чтобы попался удачный кокос и не пришлось обращаться за помощью к медикам…
Источник:
Ссылки по теме:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
По поводу здоровья есть вопросы