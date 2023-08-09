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Кокосом по голове: в Индии отметили ежегодный религиозный праздник

Кокосом по голове: в Индии отметили ежегодный религиозный праздник

Автор:
09 августа 2023 08:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Индия   голова   кокос   об голову   праздник   урожай   чудики   
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Это традиционный праздник плодородия в Индии — Аади Перукку. Участники разбивают друг об друга спелые кокосы. Верующие считают, что религиозный ритуал поможет им привлечь здоровье и удачу.

Главное, чтобы попался удачный кокос и не пришлось обращаться за помощью к медикам…

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Метки: Видео   Индия   голова   кокос   об голову   праздник   урожай   чудики   
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7  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
... ещё и ума прибавит!
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 8 минут назад
Верующие считают, что религиозный ритуал поможет им привлечь здоровье и удачу.
По поводу здоровья есть вопросы

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789
Дмитрий 12 минут назад
Все таки дикие люди...
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3k
Алекс 20 минут назад
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1k
Алексей Гулевич 37 минут назад
точно для здоровья и удачи !?
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13k
Ivan 44 минуты назад
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3k
Александр 2 часа назад
В случае отсутствия мозга опасности данные манипуляции для организма не представляют
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