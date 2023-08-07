В Японии для капибар существует Олимпиада по поеданию арбуза

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В этом году победителем стал карбюратор из зоопарка Сайтамы, слопав арбуз всего за 1 минуту и 29 секунд.
Самый медленный грызун решил посмаковать и осилил кусочек лакомства за 7 минут.
Соревнования, которые мы заслужили
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