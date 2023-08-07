FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14485 постов • 1683 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
В Японии для капибар существует Олимпиада по поеданию арбуза

В Японии для капибар существует Олимпиада по поеданию арбуза

Автор:
07 августа 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Япония   арбуз   животные   капибары   милота   олимпиада   
625
1
1

В этом году победителем стал карбюратор из зоопарка Сайтамы, слопав арбуз всего за 1 минуту и 29 секунд.

Самый медленный грызун решил посмаковать и осилил кусочек лакомства за 7 минут.


Соревнования, которые мы заслужили

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Япония   арбуз   животные   капибары   милота   олимпиада   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
270
mosazer 38 минут назад
В этом году победителем стал КАРБЮРАТОР??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 6 минут назад
!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

901786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Тату реализм
Тату реализм
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так, стоп

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#красота#дети#мужчина#милота#сарказм#Россия#пляж
#животные#люди#Прикол#неадекват#интересно#ДТП#новости#Жизнь#кот
#СССР#забавно#факты#девушки#в мире#кино#рыбалка#собака#рыба
Тату реализм Тату реализм В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться