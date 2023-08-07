«Закрыли камеру рукой»: в Новосибирске компания парней разбила стекла у входной двери в подъезд

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На кадрах ролика с камеры видеонаблюдения видно, как двое парней и девушка подходят к подъезду, один из парней закрывает рукой камеру и в этот момент слышен звон разбитого стекла.
После этого вся троица поспешно ретируется с месте «преступления». Мотивы их поступка так и остаются неизвестными.
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судя по тому, что один из них снимал видео, то скорее всего это было сделано ради хайпа.