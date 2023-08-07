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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 534 поста • 29 подписчиков подписаться
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«Закрыли камеру рукой»: в Новосибирске компания парней разбила стекла у входной двери в подъезд

«Закрыли камеру рукой»: в Новосибирске компания парней разбила стекла у входной двери в подъезд

Автор:
07 августа 2023 08:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   подростки   подъещд   разбили   стекло   
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На кадрах ролика с камеры видеонаблюдения видно, как двое парней и девушка подходят к подъезду, один из парней закрывает рукой камеру и в этот момент слышен звон разбитого стекла.

После этого вся троица поспешно ретируется с месте «преступления». Мотивы их поступка так и остаются неизвестными.

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Метки: Видео   Новосибирск   подростки   подъещд   разбили   стекло   
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4  комментария
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16k
Shtoppi Полчаса назад
<<Мотивы их поступка так и остаются неизвестными.>>
-----------
судя по тому, что один из них снимал видео, то скорее всего это было сделано ради хайпа.
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8k
Дмитрий 55 минут назад
Надо ввести "почётное" звание- 3.14...с. И после поимки-на лоб, несмываемым маркером. Ну пусть люди знают, что "вот не человек, а 3.14....с"! И стирать, как выполнит определённое количество добрых дел общественных. Не выполнит? Пусть ходит так дальше.
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290
Алексей Бляйбтрой Час назад
толку что закрыли)) идиоты..
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