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Полчища крыс сняли на видео в ларьке с шаурмой в Москве

Полчища крыс сняли на видео в ларьке с шаурмой в Москве

Автор:
05 августа 2023 12:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Шаурма   животные   крысы   ларек   мытищи   
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На видео видно, как стая крыс бегает по продуктам, отравляя еду различными заболеваниями.

Владельцам ларька с шаурмой в Москве пришлось закрыться после того, как к ним в гости ночью нагрянули целые полчища крыс. Случайные очевидцы сняли, как грызуны поедают всю выпечку, оставленную на прилавке заведения.


Причем крысы настолько обнаглели, что даже не боялись людей и вообще не обращали на них никакого внимания.


Наутро хозяева кафе открываться не стали и повесили на двери уведомление, что не работают по техническим причинам. Скорее всего, следующими гостями ларька станут сотрудники Роспотребнадзора. 

Источник:

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Метки: Видео   Еда   Шаурма   животные   крысы   ларек   мытищи   
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20  комментариев
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4k
Alex 2 часа назад
Надо быть не очень умным человеком, что бы покупать это г**но на улице
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2k
013 в Тентуре 47 секунд назад
Мяско разбежалось...
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15k
L.Nemo 3 минуты назад
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8k
Сфинктер Андропова 21 минуту назад
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1k
Иван Иванович 23 минуты назад
А разве в таких ларьках с шаурмой бывает по другому?
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10k
Сол Гудман 45 минут назад
Мясо для шаурмы разбежалось
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33k
Олег 46 минут назад
Кто то ещё, кроме таксистов эту блевотину ест?
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57k
Олег 52 минуты назад
Шаурмой из этого ларька кормить только задержанных мигрантов перед высылкой домой
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3k
poбт Час назад
так это повара
вы че "рататуй" не смотрели?
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112k
parallax Час назад
Поставить монитор рядом с этой забегаловкой и крутить сие видео круглосуточно.
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52k
stabskapitan Час назад
На видео видно, как стая крыс бегает по продуктам, отравляя еду различными заболеваниями.
-------------------------
Я конечно не зануда, но отравляют ядами, а заражают заболеваниями...
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16k
Мистер Фикс Час назад
Поэтому я эти рыгаловки обхожу десятой дорогой
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25k
AzuveR Час назад
По моему это будущая шаурма бегает.
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15k
banzai7 2 часа назад
Офигеть! Давно не слышал про крыс в Москве. Про лосей - да. Лис и сову (может филина) сам встречал.
Но крыс уже лет 10 не видел.
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