Полчища крыс сняли на видео в ларьке с шаурмой в Москве

На видео видно, как стая крыс бегает по продуктам, отравляя еду различными заболеваниями.
Владельцам ларька с шаурмой в Москве пришлось закрыться после того, как к ним в гости ночью нагрянули целые полчища крыс. Случайные очевидцы сняли, как грызуны поедают всю выпечку, оставленную на прилавке заведения.
Причем крысы настолько обнаглели, что даже не боялись людей и вообще не обращали на них никакого внимания.
Наутро хозяева кафе открываться не стали и повесили на двери уведомление, что не работают по техническим причинам. Скорее всего, следующими гостями ларька станут сотрудники Роспотребнадзора.
Источник:
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Я конечно не зануда, но отравляют ядами, а заражают заболеваниями...
Но крыс уже лет 10 не видел.
На главной площади.