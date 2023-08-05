Полчища крыс сняли на видео в ларьке с шаурмой в Москве

Владельцам ларька с шаурмой в Москве пришлось закрыться после того, как к ним в гости ночью нагрянули целые полчища крыс. Случайные очевидцы сняли, как грызуны поедают всю выпечку, оставленную на прилавке заведения.



Причем крысы настолько обнаглели, что даже не боялись людей и вообще не обращали на них никакого внимания.

Наутро хозяева кафе открываться не стали и повесили на двери уведомление, что не работают по техническим причинам. Скорее всего, следующими гостями ларька станут сотрудники Роспотребнадзора.