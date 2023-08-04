В чешском ресторане гражданкам Украины вместо обеда включили гимн России

А когда дамы возмутились - официанты лишь посмеялись.
После февраля 2022-го, 480 804 гражданина Украины получили от чешских властей внеочередной вид на жительство сроком на один год. Он давал им официальное право работать, учиться, обращаться за медицинской помощью и получать пособие. Затем чехи приняли поправку к закону и разрешили украинцам продлевать вид на жительство ещё на один год.
Это что касается политики государства. А на бытовом, житейском уровне, картина выглядит иначе.
Две женщины из Украины пришли перекусить в ресторан Cotton Club. Как утверждают дамы, когда официанты разобрались, что беседуют с украинками, то включили российский гимн. Мотивов не объяснили. Женщины утверждают, что они специально попросили официантов выключить гимн, а те в ответ только посмеялись.
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"Союз Нерушимый Республик Свободных.... "
Хохлы привозят в Чехию проблемы и деньги клянчат.
Выбор очевиден.
Чехи, гоните свидомитов к.хуям и я приеду к вам есть рульку.
Да и остальные тоже
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а х_йли, им плакать что ли надо было, на дебилов глядя?