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В чешском ресторане гражданкам Украины вместо обеда включили гимн России

В чешском ресторане гражданкам Украины вместо обеда включили гимн России

Автор:
04 августа 2023 16:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Гимн России   обед   официант   ресторан   чехия   
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А когда дамы возмутились - официанты лишь посмеялись.

После февраля 2022-го, 480 804 гражданина Украины получили от чешских властей внеочередной вид на жительство сроком на один год. Он давал им официальное право работать, учиться, обращаться за медицинской помощью и получать пособие. Затем чехи приняли поправку к закону и разрешили украинцам продлевать вид на жительство ещё на один год.

Это что касается политики государства. А на бытовом, житейском уровне, картина выглядит иначе.

Две женщины из Украины пришли перекусить в ресторан Cotton Club. Как утверждают дамы, когда официанты разобрались, что беседуют с украинками, то включили российский гимн. Мотивов не объяснили. Женщины утверждают, что они специально попросили официантов выключить гимн, а те в ответ только посмеялись.

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Метки: Видео   Гимн России   обед   официант   ресторан   чехия   
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8  комментариев
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75k
Viktor 23 минуты назад
Есть мужики ещё в чешских селениях!
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317
Funny 3 минуты назад
Как то очень сильно похоже что просто звук на видео наложили, посторонних звуков нет, а дорога рядом и смеющихся Чехов чето не видно
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6k
livaneth 13 минут назад
А я бы подпел:
"Союз Нерушимый Республик Свободных.... "
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1k
Darki 15 минут назад
Почуяли что свинарником несёт от них,так и поняли что украинки.
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14k
GROMOZEKA 15 минут назад
Русские привозят в Чехию деньги.
Хохлы привозят в Чехию проблемы и деньги клянчат.
Выбор очевиден.
Чехи, гоните свидомитов к.хуям и я приеду к вам есть рульку.
Да и остальные тоже
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2k
RaiJu 15 минут назад
Эти хохлуши для хайпа и для контента могли сами попросить включить гимн.
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16k
Shtoppi 18 минут назад
<<Мотивов не объяснили, женщины утверждают, что они специально попросили официантов выключить гимн, а те в ответ только посмеялись.>>
---------
а х_йли, им плакать что ли надо было, на дебилов глядя?
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10k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Значит, знают, гимн-то российский!
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