7 атмосферных сериалов, которые можно посмотреть за выходные

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Критериев для попадания в данный пост несколько: относительная "свежесть", высокие рейтинги, отсутствие "повесточки", а также смотрибельность. Субъективный рейтинг, составленный не рекламы ради.
1. "Чёрное лето", 2019
Очередной сериал о зомби-апокалипсисе. Действие сериала начинается через несколько недель после начала трындеца. Особенность сериала в минимуме диалогов, необычной операторской работе. Сюжет начинает закручиваться вокруг нескольких главных героев, истории которых раскрываются по ходу действия. В настоящее время вышло 2 сезона. Понравится любителям "Ходячих мертвецов".
2. "Мы все мертвы", 2022 г.
Южнокорейский сериал про зомби. Более трешовый, с большим количеством крови, а также весьма специфической манерой игры. Зомби апокалипсис зритель встретит с учениками одной из корейских школ.
3. "Сигнал", 2016 г.
Детективный сериал с элементами фантастики. Следователи начинают расследовать нераскрытые преступления, а помогает им полицейский в другой временной линии.
4. "Наследники", 2018 г.
В настоящее время уже вышло 4 сезона данного сериала. Сериал закручен вокруг главы медиакорпорации и его детей. Может понравиться фанатам "Карточного домика".
5. "Вампиры средней полосы", 2021 г.
Годный сериал о вампирах, проживающих в Смоленске. Сериал отличается хорошим юмором, необычной сюжетной линией и актёрской игрой.
6. "Игра в кальмара", 2021 г.
Жестокий драматический сериал снова из Южной Кореи. Успех первого сезона был настолько сильным, что почти мгновенно появились онлайн-игры, подражения... А в настоящее время готовится к выходу второй сезон.
7. "Охотник за разумом", 2017 г.
Драматический сериал, состоящий из 2 сезонов. Сериал основан на реальных событиях и посвящён двум сотрудникам ФБР, которые придумали сам термин "серийный убийца". Создатели сериала не только смогли воссоздать атмосферу Америки шестидесятых. Напряжённый, интересный, пугающий.
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