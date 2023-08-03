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7 атмосферных сериалов, которые можно посмотреть за выходные

7 атмосферных сериалов, которые можно посмотреть за выходные

Автор:
03 августа 2023 17:12
Сообщество : Во что залипнуть на выходных
Метки: времяпрепровождение   драматические сериалы   интересные сериалы   лучшее   сериалы   триллеры   
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Критериев для попадания в данный пост несколько: относительная "свежесть", высокие рейтинги, отсутствие "повесточки", а также смотрибельность. Субъективный рейтинг, составленный не рекламы ради.

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Метки: времяпрепровождение   драматические сериалы   интересные сериалы   лучшее   сериалы   триллеры   
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5  комментариев
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13k
Иван 2 часа назад
Плюс за "Вампиров средней полосы". Весной смотрели с женой второй сезон, очень понравилось

Особо порадовал Юрий Стоянов в главной роли
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32k
MatveiVainrub 3 минуты назад
Посмотрим первых два из этого списка
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57k
Олег 48 минут назад
а стратосферных еще не сняли? кг/ам
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6k
heta Час назад
"Вампиры средней полосы" - шедевр, без сарказма.
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264
Виталий Понаморев 2 часа назад
Первые два ничо так , надо глянуть.
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