На Новосибирском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники

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Яхта с празднующими День ВДВ десантниками начала тонуть на Новосибирском водохранилище.
Как видно на записи, судно с флагами ВДВ накренилось на левую сторону. Часть отдыхающих уже была в воде в спасательных жилетах, несколько людей еще стояли на яхте. У некоторых девушек из компании началась паника.
Мимо тонущей яхты проплывал мужчина. Он решил помочь терпящим бедствие сибирякам.
− Потихоньку ко мне идите на борт, − произнес местный житель, пытаясь их успокоить.
Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако информации о пострадавших не поступало.
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