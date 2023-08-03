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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 516 постов • 28 подписчиков подписаться
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На Новосибирском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники

На Новосибирском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники

Автор:
03 августа 2023 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   водохранилище   день вдв   десантники   забавно   праздник   яхта   
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Яхта с празднующими День ВДВ десантниками начала тонуть на Новосибирском водохранилище.

Как видно на записи, судно с флагами ВДВ накренилось на левую сторону. Часть отдыхающих уже была в воде в спасательных жилетах, несколько людей еще стояли на яхте. У некоторых девушек из компании началась паника.


Мимо тонущей яхты проплывал мужчина. Он решил помочь терпящим бедствие сибирякам.


− Потихоньку ко мне идите на борт, − произнес местный житель, пытаясь их успокоить.

Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако информации о пострадавших не поступало.

Источник:

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Метки: Видео   водохранилище   день вдв   десантники   забавно   праздник   яхта   
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24  комментария
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655
partners74 Час назад
Рождённый прыгать с парашютом-нифуя не моряк. За ВДВ!!!
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1k
MrMopnex 3 минуты назад
Я прям в голос засмеялся))) ВДВ, без обид)
Придётся день МП в самолёте отмечать
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447
Владимир Г. 12 минут назад
Сразу песенка вспомнилась.
Ссылка youtu.be
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
А что? в городе фонтанов нет?
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2k
lihaci Полчаса назад
Видимо бутылки закончились и они началали лобешнико в борта биться...
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192
Александр Шевченко Полчаса назад
Повторили, молодцы.
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7k
Станислав 36 минут назад
Ну так десантники же, не морпехи )))
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16k
Дядюшка Ау 37 минут назад
Перекинулись. Теперь это морпехи.
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87k
7guest 40 минут назад
Они сделали на яхте поворот "оверкиль".
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8k
soar 42 минуты назад
Просто у них полоски не того цвета.
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6k
Duckk 47 минут назад
Туда им и дорога. Синька - зло.
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3k
poбт 48 минут назад
зачем животные рожденные для фонтанов полезли в глубокую воду?
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413
Sadik-mardik 2 часа назад
Второй катер просто снимал видео для следующих поколений десантников)
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17k
Поручик 2 часа назад
День ВДВ нужно отмечать на СУШЕ! "Водные процедуры" - купание в фонтане, на крайняк

Ну, "на боевом?"
"ХА!"
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219
FelisLynx 2 часа назад
Было слишком много дыр.
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34k
Korolev 2 часа назад
С размахом отметили...
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3k
Lexx 2 часа назад
Воздушные десантники переквалифицировались в морской десант.
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8k
Mauritanien 2 часа назад
Дед Мазай и зайцы))
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Рекордный фонтан на день Десантника, надо сказать.
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948
ruslan d 2 часа назад
Интересно что они с ней сделали ?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Праздники - это хорошее дело...
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