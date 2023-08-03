На Новосибирском водохранилище затонула яхта, на которой отдыхали десантники

Как видно на записи, судно с флагами ВДВ накренилось на левую сторону. Часть отдыхающих уже была в воде в спасательных жилетах, несколько людей еще стояли на яхте. У некоторых девушек из компании началась паника.

Мимо тонущей яхты проплывал мужчина. Он решил помочь терпящим бедствие сибирякам.

− Потихоньку ко мне идите на борт, − произнес местный житель, пытаясь их успокоить.

Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако информации о пострадавших не поступало.