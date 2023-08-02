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«Ведешь себя как деревенщина!»: девушку с маленьким ребенком обвесили на рынке

«Ведешь себя как деревенщина!»: девушку с маленьким ребенком обвесили на рынке

Автор:
02 августа 2023 09:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   обвесили   обманули   продавец   рынок   фрукты   
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Разговор с продавцом горожанка сняла на видео.

Девушка рассказала, что приехала на Центральный рынок с годовалым ребенком за малиной. Ей надо было купить два килограмма ягод на варенье. Цена одного кило – 350 рублей. Когда продавец стал накладывать малину, предложил положить на 800 рублей, горожанка согласилась. Но весы были отвернуты, и какие цифры они показывали, новороссийка не видела.


- Я расплатилась, взяла малину и ушла. А по дороге к машине подумала, что-то веса мало, но на контрольные весы не пошла уже, потому что ребёнок капризничал, в руках тяжелые пакеты, адская жара. Приехали мы домой, я начала мыть малину, забрасывая её на весы. О как же я удивилась, когда весы показали 1,61 килограмма. Получается меня обманули на 650 грамм малины, а это больше 200 рублей! – рассказывает горожанка.

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На следующий день девушка вернулась на Центральный рынок, чтобы разобраться в ситуации. Весь разговор с продавцом она снимала на видео. Парень узнал горожанку. Молодой человек уверял, что он, как настоящий мужчина, никогда бы не обманул девушку с ребенком. Через несколько минут разговора продавец резко «переобулся». Он начал утверждать, что вообще не помнит покупательницу, и что у нее нет никаких доказательств обвеса – ни фото, ни малины, ни результатов взвешивания на контрольных весах.


Чуть позже в разговор вступила женщина, судя по всему, хозяйка точки. Она согласилась взвесить девушке 650 грамм малины, но сделала это в виде одолжения. Продавцы всячески пытались унизить местную жительницу, обзывали ее деревенщиной, говорили, что она пугает собственного ребенка, хотя малыш вел себя абсолютно спокойно, угрожали, что если девушка не прекратит публичный скандал, они ей «устроят».


Самое смешное, что новороссийку обвесили и во второй раз. Вместо 650 грамм малины ей положили всего 500, хотя, накладывая ягоды, хозяйка гордо уверяла, что насыплет даже больше.


- Грубияны и хамы! Знают, что обвешивают, и, конечно же, не признаются! Многие знакомые, когда услышали мою историю и посмотрели видео, подтвердили, что каждого обвесили именно в этой точке! – подытожила рассказа жительница Новороссийска.

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Метки: Девушка   обвесили   обманули   продавец   рынок   фрукты   
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12k
кот базилий 53 минуты назад
Для рынков это норма, давно туда не хожу и всем не советую. Те же ягоды-овощи есть в магазинах. Я думаю обвешивают с молчаливого согласия владельца палатки.В Москве эти рынки сами себя изживают постепенно. И это радует - не хотите работать честно - сосите болт
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1k
Lenusya Минуту назад
интересно, а почему их не сажают? это же кража или как минимум мошенничество
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0
KLODIYA2016 2 минуты назад
закон рынка. не обманешь не продашь. у нас другая ситуация. если с ребенком иду, дарят яблочко или апельсин. понимаю обвесить на 50 р .но на 200 это уже наглость
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63k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
зачем покупать в палатках и на рынке если можно купить в магазине . лет 15 уже не покупаю у чурок , обвесят минимум , наберут говна всякого в пакет не увидишь , кассы нет хер что предъявишь антисанитария и ноль документов .
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17k
Поручик 39 минут назад
Не, ну а чё? "Одно лето весь год кормит!"

На самом деле этая лютая жадность - бесит. Это ж, сцукко, насколько беспринципной скотиной надо быть, чтоб "вдувать" отдыхающим за три рубля то, что стоит три копейки?
Не, понятно - "бузинец"(бизнесс). "300 процентов прибыли" по каноническому "нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитал", но хоть каплю совести надо же иметь?
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