«Ведешь себя как деревенщина!»: девушку с маленьким ребенком обвесили на рынке

Девушка рассказала, что приехала на Центральный рынок с годовалым ребенком за малиной. Ей надо было купить два килограмма ягод на варенье. Цена одного кило – 350 рублей. Когда продавец стал накладывать малину, предложил положить на 800 рублей, горожанка согласилась. Но весы были отвернуты, и какие цифры они показывали, новороссийка не видела.

- Я расплатилась, взяла малину и ушла. А по дороге к машине подумала, что-то веса мало, но на контрольные весы не пошла уже, потому что ребёнок капризничал, в руках тяжелые пакеты, адская жара. Приехали мы домой, я начала мыть малину, забрасывая её на весы. О как же я удивилась, когда весы показали 1,61 килограмма. Получается меня обманули на 650 грамм малины, а это больше 200 рублей! – рассказывает горожанка.

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На следующий день девушка вернулась на Центральный рынок, чтобы разобраться в ситуации. Весь разговор с продавцом она снимала на видео. Парень узнал горожанку. Молодой человек уверял, что он, как настоящий мужчина, никогда бы не обманул девушку с ребенком. Через несколько минут разговора продавец резко «переобулся». Он начал утверждать, что вообще не помнит покупательницу, и что у нее нет никаких доказательств обвеса – ни фото, ни малины, ни результатов взвешивания на контрольных весах.

Чуть позже в разговор вступила женщина, судя по всему, хозяйка точки. Она согласилась взвесить девушке 650 грамм малины, но сделала это в виде одолжения. Продавцы всячески пытались унизить местную жительницу, обзывали ее деревенщиной, говорили, что она пугает собственного ребенка, хотя малыш вел себя абсолютно спокойно, угрожали, что если девушка не прекратит публичный скандал, они ей «устроят».

Самое смешное, что новороссийку обвесили и во второй раз. Вместо 650 грамм малины ей положили всего 500, хотя, накладывая ягоды, хозяйка гордо уверяла, что насыплет даже больше.

- Грубияны и хамы! Знают, что обвешивают, и, конечно же, не признаются! Многие знакомые, когда услышали мою историю и посмотрели видео, подтвердили, что каждого обвесили именно в этой точке! – подытожила рассказа жительница Новороссийска.