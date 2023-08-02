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Жители Новокузнецка пожаловались, что им вместо пандуса сделали «полосу препятствий»

Жители Новокузнецка пожаловались, что им вместо пандуса сделали «полосу препятствий»

Автор:
02 августа 2023 08:23
Метки: Видео   все для людей   дорога   люди   новокузнецк   пандус   полоса препятствий   
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Высокий пандус у лестницы появился между домами в новом микрорайоне По словам очевидцев, пешеходы неоднократно здесь падали и получали травмы.

Одна из местных жительниц записала на камеру, как сложно подняться и спуститься по пандусу с детской коляской. Чтобы не рисковать, она сделала это с пустой коляской, без ребенка.

«Я сама боюсь, как это понастроили вообще, как спускаться?» – говорит девушка на видео.

Однако в чате соцсетей мэра горожанка получила ответ, аналогичный тем, который ей уже давали. Лестница расположена на придомовой территории, поэтому, согласно жилищному кодексу, обустройством ее должны заниматься сами жильцы с помощью управляющей компании.


– Управляющая компания по перилам насчитала нам кругленькую сумму за две лестницы, и мы должны это сделать за свой счет. К тому же лестница верхняя, самая крутая, относится к 38 дому, а нижняя, самая маленькая, к 40. Жители 38 дома отказываются ставить перила к данной лестнице, ссылаясь на то, что они им не нужны, – рассказала горожанка.


Официальный представитель администрации Новоильинского района отметил, что решение жителями дома № 38 еще не принято. Назначено общее собрание, где этот вопрос будет рассматриваться.

Источник:

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Метки: Видео   все для людей   дорога   люди   новокузнецк   пандус   полоса препятствий   
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3  комментария
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1k
Lenusya 19 минут назад
если уж проблема ребенка с коляской затащить по такому пандусу, а инвалидам каково? тех кто делает такие пандусы надо сажать в инвалидную коляску, привязывать скотчем и отправлять в путешествие по городу, живыми вернутся не все...
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4k
Alex 16 минут назад
Самая веселуха зимой начнется. Российский чиновник - мерзкая гнида на теле России.
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9k
hairov Час назад
Это далеко не самый худший вариант пандуса.
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