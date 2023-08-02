Жители Новокузнецка пожаловались, что им вместо пандуса сделали «полосу препятствий»

Однако в чате соцсетей мэра горожанка получила ответ, аналогичный тем, который ей уже давали. Лестница расположена на придомовой территории, поэтому, согласно жилищному кодексу, обустройством ее должны заниматься сами жильцы с помощью управляющей компании.

– Управляющая компания по перилам насчитала нам кругленькую сумму за две лестницы, и мы должны это сделать за свой счет. К тому же лестница верхняя, самая крутая, относится к 38 дому, а нижняя, самая маленькая, к 40. Жители 38 дома отказываются ставить перила к данной лестнице, ссылаясь на то, что они им не нужны, – рассказала горожанка.

Официальный представитель администрации Новоильинского района отметил, что решение жителями дома № 38 еще не принято. Назначено общее собрание, где этот вопрос будет рассматриваться.