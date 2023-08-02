Жители Новокузнецка пожаловались, что им вместо пандуса сделали «полосу препятствий»

Высокий пандус у лестницы появился между домами в новом микрорайоне По словам очевидцев, пешеходы неоднократно здесь падали и получали травмы.
Одна из местных жительниц записала на камеру, как сложно подняться и спуститься по пандусу с детской коляской. Чтобы не рисковать, она сделала это с пустой коляской, без ребенка.
«Я сама боюсь, как это понастроили вообще, как спускаться?» – говорит девушка на видео.
Однако в чате соцсетей мэра горожанка получила ответ, аналогичный тем, который ей уже давали. Лестница расположена на придомовой территории, поэтому, согласно жилищному кодексу, обустройством ее должны заниматься сами жильцы с помощью управляющей компании.
– Управляющая компания по перилам насчитала нам кругленькую сумму за две лестницы, и мы должны это сделать за свой счет. К тому же лестница верхняя, самая крутая, относится к 38 дому, а нижняя, самая маленькая, к 40. Жители 38 дома отказываются ставить перила к данной лестнице, ссылаясь на то, что они им не нужны, – рассказала горожанка.
Официальный представитель администрации Новоильинского района отметил, что решение жителями дома № 38 еще не принято. Назначено общее собрание, где этот вопрос будет рассматриваться.
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