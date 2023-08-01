В игровом центре Кызыла женщина пнула ребёнка ногой и избила за замечание его мать

Инцидент произошёл 29 июля в игровом центре "Незнайка". На кадрах с камеры наблюдения видно, как корпулентная дама в синем пиджаке толкает ногой маленького ребёнка и спокойно проходит дальше, игнорируя просьбу матери 11-месячного мальчика извиниться за свой поступок.

Драка началась после того, как пострадавшая поспорила с матерью агрессивной женщины о поведении дочки. Но и та оказалась не лучше. Она выбила из рук молодой мамы телефон, девушка с младенцем на руках попыталась ответить, но в этот момент прибежала главная героиня ролика и с силой её толкнула. Разница в весе была настолько огромной, что пострадавшая вместе с ребёнком на руках словно кукла отлетела на полтора метра и упала на пол. После этого завязалась потасовка, трёх женщин с трудом удалось разнять сотруднице заведения.

×