В игровом центре Кызыла женщина пнула ребёнка ногой и избила за замечание его мать

Действия агрессивной женщины объяснению не поддаются.
Инцидент произошёл 29 июля в игровом центре "Незнайка". На кадрах с камеры наблюдения видно, как корпулентная дама в синем пиджаке толкает ногой маленького ребёнка и спокойно проходит дальше, игнорируя просьбу матери 11-месячного мальчика извиниться за свой поступок.
Драка началась после того, как пострадавшая поспорила с матерью агрессивной женщины о поведении дочки. Но и та оказалась не лучше. Она выбила из рук молодой мамы телефон, девушка с младенцем на руках попыталась ответить, но в этот момент прибежала главная героиня ролика и с силой её толкнула. Разница в весе была настолько огромной, что пострадавшая вместе с ребёнком на руках словно кукла отлетела на полтора метра и упала на пол. После этого завязалась потасовка, трёх женщин с трудом удалось разнять сотруднице заведения.
Источник:
Администратор игрового зала назвала инцидент вопиющим случаем, который невозможно описать без использования нецензурной лексики. Сотрудница заведения призывает полицию привлечь агрессивную женщину к ответственности.
Это вопиющий случай. За четыре года у нас никогда ничего подобного не было. Мы эту девушку поместили в чёрный список, чтобы она никогда к нам не попала. А мамочке мы решили подарить подарочный сертификат, потому что малыша маленького очень жалко. Мы бы очень хотели, чтобы была большая огласка. Без матов просто не могу сформулировать, только маты на языке
Известно, что пострадавшая женщина уже зафиксировала синяки и ссадины для дальнейшего разбирательства. Ребёнок, к счастью, не пострадал. Полиция Кызыла, как сообщают СМИ, проводит проверку для установления всех обстоятельств ссоры и последовавшей потасовки.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет