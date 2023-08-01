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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 505 постов • 28 подписчиков подписаться
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Мужчина снес смежную стену между своей и чужой квартирой и заявил, что оба помещения принадлежат ему

Мужчина снес смежную стену между своей и чужой квартирой и заявил, что оба помещения принадлежат ему

Автор:
01 августа 2023 11:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   конфликт   неадекват   снес смежную стену   соседи   стены   умора   
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Комедия абсурда развернулась в Нижегородской области, где с утра пораньше местной жительнице начали ломать стену между ее и соседней квартирой. На вполне законные возмущения женщины бригада наемных рабочих, демонтировавших стену, ответить не смогла ничего.

Пострадавшая жительница, на чью жилплощадь «покусились», вызвала полицию, но вместо наряда пришла участковая, которая зафиксировала сигнал и только лишь удовлетворилась устным обещанием соседа прекратить безобразие.


Стоило правоохранительнице выйти за порог, стену продолжили крушить. А делал это уже лично сосед. На возмущения опешившей хозяйки он пошел с «козырей» — это все его собственность, обе квартиры, и он тут имеет право ломать все, что захочет, а точнее заложить кирпичной кладкой.


Градус шизофрении повысился после перезвона участковой — общаться с ней новоявленный хозяин всего и вся отказался, и она могла только предложить вызвать уже наряд полиции. А наряд приезжать отказался — потому что заявление уже написано и принято участковой, а незаконное проникновение — ну, что поделать? Ожидайте в течение десяти дней!

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Метки: Видео   конфликт   неадекват   снес смежную стену   соседи   стены   умора   
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22  комментария
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20k
alexis 2 часа назад
Стенка из гипсокартона, ни разу на капитальную не похожа. Сдаётся тетке продали пол квартиры а мужику целую.
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36k
Fat boy slim is * in a heaven 7 минут назад
Покажите выписку из росреестра с планом квартир. Сдается мне, тут не так все просто
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1k
Алексей Гулевич 13 минут назад
мужик может в отпуск сгонял - приезжает, а тут залепили и продали полхаты...
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30k
Григорий 19 минут назад
Тётка мутная. Вместо разборок с мужиком довела дело до реального сноса. Он ее спросил документы, но она как-то в туман вместо показать договор купли-продажи, свидетельство на собственность, паспорт квартиры, в общем правоустанавливающие документы. Потом начинает троллить наемных работников, будто сама не в курсе что происходит. Зачем ей их документы? Договоры подряда? Каким боком ее касается ремонт в смежной квартире?
Очень мутная тётка.
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5k
Евгений Д 24 минуты назад
Судя по толщине ломаемой стены- это совсем не разные квартиры, а по какой то причине разделенная перегородкой одна квартира
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1k
Никитка Полчаса назад
интересно узнать продолжение этой истории
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13k
Djeff Полчаса назад
Куда стенка делась?
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25k
Павел Плеханов 58 минут назад
Подозреваю, для полноты картины нужно изучать документы, кому что принадлежит. А потом в суд.
Может, мужик и прав, что вся квартира его. Правда, женщине от этого не легче.
Самое смешное, если там действительно продаваны "постарались", то и милиция не при чём - проникновения в чужое жилище нет, и кто будет в результате по суду виноват - ещё открытый вопрос.
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8k
Дмитрий Час назад
Ой бл...! Эти жилищные войны.... Не прекращаемые! Кто прав, кто виноват без бутылки(суда) не разберёшь. Наверное хозяин квартиры имеет право, а жилец, который поди на "четырёх сотках" в этой же квартире живёт, считает, что хозяин квартиры права такого не имеет......Всё в суд!
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82
ya.leo01 Час назад
Половина истории. Жду вторую часть, от соседа.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
ушлые барыги от недвижимости, одну хату поделили пополам стеной из гипсокартона и продали как две, но что-то пошло не так )))))
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как пелось в старинной русской народной песне "Эх, зять, ты мой зять, что-то мне не верится...", что мужик просто так, взял лом и стал "проникать" куда попало.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Интересная реакция правоохранительных органов. Тут и проникновение в чужое жилище, и порча имущества. И на тебе, заявление принято, приезжать не будем.
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1k
Сергей 2 часа назад
Это что же за стены между соседними квартирами? Лист гипсокартона?
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