Мужчина снес смежную стену между своей и чужой квартирой и заявил, что оба помещения принадлежат ему

Пострадавшая жительница, на чью жилплощадь «покусились», вызвала полицию, но вместо наряда пришла участковая, которая зафиксировала сигнал и только лишь удовлетворилась устным обещанием соседа прекратить безобразие.





Стоило правоохранительнице выйти за порог, стену продолжили крушить. А делал это уже лично сосед. На возмущения опешившей хозяйки он пошел с «козырей» — это все его собственность, обе квартиры, и он тут имеет право ломать все, что захочет, а точнее заложить кирпичной кладкой.





Градус шизофрении повысился после перезвона участковой — общаться с ней новоявленный хозяин всего и вся отказался, и она могла только предложить вызвать уже наряд полиции. А наряд приезжать отказался — потому что заявление уже написано и принято участковой, а незаконное проникновение — ну, что поделать? Ожидайте в течение десяти дней!