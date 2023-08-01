Мужчина снес смежную стену между своей и чужой квартирой и заявил, что оба помещения принадлежат ему

Комедия абсурда развернулась в Нижегородской области, где с утра пораньше местной жительнице начали ломать стену между ее и соседней квартирой. На вполне законные возмущения женщины бригада наемных рабочих, демонтировавших стену, ответить не смогла ничего.
Пострадавшая жительница, на чью жилплощадь «покусились», вызвала полицию, но вместо наряда пришла участковая, которая зафиксировала сигнал и только лишь удовлетворилась устным обещанием соседа прекратить безобразие.
Стоило правоохранительнице выйти за порог, стену продолжили крушить. А делал это уже лично сосед. На возмущения опешившей хозяйки он пошел с «козырей» — это все его собственность, обе квартиры, и он тут имеет право ломать все, что захочет, а точнее заложить кирпичной кладкой.
Градус шизофрении повысился после перезвона участковой — общаться с ней новоявленный хозяин всего и вся отказался, и она могла только предложить вызвать уже наряд полиции. А наряд приезжать отказался — потому что заявление уже написано и принято участковой, а незаконное проникновение — ну, что поделать? Ожидайте в течение десяти дней!
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Очень мутная тётка.
Может, мужик и прав, что вся квартира его. Правда, женщине от этого не легче.
Самое смешное, если там действительно продаваны "постарались", то и милиция не при чём - проникновения в чужое жилище нет, и кто будет в результате по суду виноват - ещё открытый вопрос.
Да и сомневаюсь я что стену начали ломать вот так сразу, не попробовав заранее поговорить.