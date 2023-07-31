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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 495 постов • 28 подписчиков подписаться
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В Таганроге нетрезвый мужчина закрылся в пивном магазине и закидывал прохожих бутылками

В Таганроге нетрезвый мужчина закрылся в пивном магазине и закидывал прохожих бутылками

Автор:
31 июля 2023 08:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   люди   нетрезвый мужчина   новости   пивная   таганрог   
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Местный житель изрядно выпил и закрылся в одном из магазинов на улице Александровской.

В Таганроге 39-летний мужчина бросался в прохожих бутылками с жидкостью. Кадры с места происшествия массово распространились в соцсетях 30 июля.

Ранее очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из магазинов приморского города на улице Александровской. На кадрах слышны звуки, похожие на выстрелы. У места происшествия собрались силовики.

По информации регионального УМВД, 39-летний пьяный мужчина закрылся в магазине и начал кидаться в прохожих бутылками с жидкостью. Мужчину задержали правоохранители.

- В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке, - добавили в ведомстве.

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Метки: Видео   люди   нетрезвый мужчина   новости   пивная   таганрог   
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