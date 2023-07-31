В Таганроге нетрезвый мужчина закрылся в пивном магазине и закидывал прохожих бутылками

В Таганроге 39-летний мужчина бросался в прохожих бутылками с жидкостью. Кадры с места происшествия массово распространились в соцсетях 30 июля.



Ранее очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из магазинов приморского города на улице Александровской. На кадрах слышны звуки, похожие на выстрелы. У места происшествия собрались силовики.



По информации регионального УМВД, 39-летний пьяный мужчина закрылся в магазине и начал кидаться в прохожих бутылками с жидкостью. Мужчину задержали правоохранители.



- В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в установленном законом порядке, - добавили в ведомстве.