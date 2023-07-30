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Казах заставляет русскую продавщицу в Караганде говорить с ним по-казахски

Казах заставляет русскую продавщицу в Караганде говорить с ним по-казахски

Автор:
30 июля 2023 10:52
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Караганда   казах   казахи   конфликт   общение   язык   
1645
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Очередной языковой скандал в местном магазине.

«- Две пятилитровые воды.

- По-казахски не понимаю.

- Мы живём в Казахстане. Казахская тенге сладка, а язык горька, получается? Зарабатываете, семью кормите, значит, говорите на казахском!

- Я родилась в СССР».

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Метки: Видео   Караганда   казах   казахи   конфликт   общение   язык   
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51  комментарий
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968
Илья Полчаса назад
Такая же русофобская нацистская мразь как у нас в Латвии. Все эти твари как однояйцовые. Что укранацисты, что наши, что казахские фашики-нацики... Аргументы у них аналогичные и мозги засраны на один манер. Нельзя было выводить войска и отдавать русскоязычное население по всем бывшим республикам на расправу этому и аналогичному скоту. Россия ушла-ужалась, а люди где жили, куда родина их послала или внутри этой самой родины перемещались, там они и остались. Так что пусть Россия и возвращается на свои исконные окраинные территории. Так и только так!
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32k
Ashabad 18 минут назад
Внимание! НАМЁК!
Ссылка www.youtube.com
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5k
Евгений Д 23 минуты назад
Скоты.
Совсем оборзели. Чучмеки сраные
И при том русский у них официальный язык межнационального общения
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9
Фрол 23 минуты назад
Да,читал однако анадысь очень страстную речь одной нововыпеченой преподаватльницы истории кыльманды о том ,как быль пригляшен Бальшей Батыр Кыльманды для пабедить француза на Барадине в 1812 году.Для кыльманды такая трактовка истории сейчас это обязательно. Норма жизни.
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10k
Dabus Полчаса назад
Конституция республики Казахстан

Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык
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А до этого, казахские улусы один за другим уходили под руку Российской Империи, потому что им нещадно вламывали джунагры, и они искали кто бы их от джунгар защитил. А потом, по традиции, когда джунгарам где надо дали отпор с помощью русской армии, казахи нет да нет (по старому степному обычаю) стали нападать на русские селения, грабить и пытаться выгонять оттуда людей. Им дали укорот, потом они вроде стали нормальными, потом снова там были какие-то национальные восстания, потом снова дали укорот. В общем казахи, это такие типичные жёсткие и хитрожопые азиаты, спиной к которым поворачиваться нельзя. Потому что в лицо будут они улыбаться, а потом предадут и в спину нож всадят ровно как только это станет им выгодно.
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2k
Хачик Полчаса назад
"А до этого?" А до этого вы ссали сидя и срали за юртой!
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32k
Slonyash Полчаса назад
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243
Liberman 37 минут назад
Мне кажется, точнее я уверен: Это делается за вознаграждение, типа как у нас военкоматы закидывали "коктейлями Молотова" и электрощитки РЖД поджигались . Осталось это до казахов донести.
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32k
Ashabad 37 минут назад
Казахов делают дураками. Многие из них этому рады.
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33k
ACU900 38 минут назад
У них там до сих пор маски обязательны?
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2k
Бомбардир 39 минут назад
Казахи, географию учили. У Вас (пока с большой буквы) границы с Европой нет. Ясен намек?
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973
max20 41 минуту назад
Господин Такаев хочет понравиться своим бандеровцам. Только Ростов не резиновый.

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24k
Тигран Саркисян 45 минут назад
Кострюлеголовые версия 2
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27k
БамбарбияКиргуду 51 минуту назад
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2k
Сергей Некрасов 58 минут назад
Тогда и у нас пусть на чистом русском говорят, а то [мат] на своих собачьих диалектах повсюду, не умеешь говорить без ошибок- пошел [мат] в родной кишлак, вместе со всем семейством.
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1k
Фрол Час назад
Казахи, скажите, это ведь какой-то колхозник приехал в город да? Тупость и дремучесть его просто больше не чем определить.
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243
Liberman Час назад
Нахрен слать идиотов и делов.
Русский язык в Казахстане допускается,как и сказал мент)
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1k
SmartCat101 Час назад
сценарий то этот уже был отрабонан
казахи как можно быть настолько тыпыми ??? следующий шаг переименование улиц и вонйна с памятниками !!
Русский язык в казахстане такой же официальный как и казахский это во первых !! И в добавок вспомните уроды раскосые кто основал и посторил ваши города!!!
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2
Сергей SmartCat101 42 минуты назад
Улицы и памятники уже не актуально. Все давно переименовано и убрано.
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243
Liberman SmartCat101 14 минут назад
там нереальное количество фондов и т.д.
Цель - урановые месторождения.ну нефть и газ)))
Кстати, не напомнишь, кому они принадлежат?
а так же - крупнейший урановый добытчик в сев.америке - кому принадлежит?
это стратегическая отрасль, и в ней Россия впереди планеты всей. монополист,практически. Я не удивлен ни разу тому что происходит такое давление.
Кстати, Киргизия... Рядом с Ыссык-кулем работала золотодобывающая компания... ни кому не мешала, но! В Киргизии опять произошла смена власти, киргизы ж свободолюбивые! бывший президент - коррупционер! смена власти, компанию отдали канадцам(забрав у оккупантов русских). теперь народ работает на вредном производстве получая в два раза меньший процент))))...
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78k
Доктор Джонс Час назад
Учите...
А учить скоро придется китайский...
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5k
Тамара Час назад
Автор, быстро ответь - Чей Крым?
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14k
котегRUS Час назад
Казахстан - 404/2...
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