Казах заставляет русскую продавщицу в Караганде говорить с ним по-казахски

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Очередной языковой скандал в местном магазине.
«- Две пятилитровые воды.
- По-казахски не понимаю.
- Мы живём в Казахстане. Казахская тенге сладка, а язык горька, получается? Зарабатываете, семью кормите, значит, говорите на казахском!
- Я родилась в СССР».
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Совсем оборзели. Чучмеки сраные
И при том русский у них официальный язык межнационального общения
Статья 7
1. В Республике Казахстан государственным является казахский язык.
2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык
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А до этого, казахские улусы один за другим уходили под руку Российской Империи, потому что им нещадно вламывали джунагры, и они искали кто бы их от джунгар защитил. А потом, по традиции, когда джунгарам где надо дали отпор с помощью русской армии, казахи нет да нет (по старому степному обычаю) стали нападать на русские селения, грабить и пытаться выгонять оттуда людей. Им дали укорот, потом они вроде стали нормальными, потом снова там были какие-то национальные восстания, потом снова дали укорот. В общем казахи, это такие типичные жёсткие и хитрожопые азиаты, спиной к которым поворачиваться нельзя. Потому что в лицо будут они улыбаться, а потом предадут и в спину нож всадят ровно как только это станет им выгодно.
Безмозглые идиоты
Русский язык в Казахстане допускается,как и сказал мент)
казахи как можно быть настолько тыпыми ??? следующий шаг переименование улиц и вонйна с памятниками !!
Русский язык в казахстане такой же официальный как и казахский это во первых !! И в добавок вспомните уроды раскосые кто основал и посторил ваши города!!!
Цель - урановые месторождения.ну нефть и газ)))
Кстати, не напомнишь, кому они принадлежат?
а так же - крупнейший урановый добытчик в сев.америке - кому принадлежит?
это стратегическая отрасль, и в ней Россия впереди планеты всей. монополист,практически. Я не удивлен ни разу тому что происходит такое давление.
Кстати, Киргизия... Рядом с Ыссык-кулем работала золотодобывающая компания... ни кому не мешала, но! В Киргизии опять произошла смена власти, киргизы ж свободолюбивые! бывший президент - коррупционер! смена власти, компанию отдали канадцам(забрав у оккупантов русских). теперь народ работает на вредном производстве получая в два раза меньший процент))))...
А учить скоро придется китайский...