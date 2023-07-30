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«Где тут отдел кадров?»: в Нижнекамске на территорию завода забежал лось

«Где тут отдел кадров?»: в Нижнекамске на территорию завода забежал лось

Автор:
30 июля 2023 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нижнекамск   животные   забавно   завод   лось   
843
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Видеозапись с животным появилась в социальных сетях.

В Нижнекамске на территории завода заметили лося. Кадры с животным опубликовали в социальных сетях.


На видео можно увидеть, как сохатый забегает через дверь. Он пробегается по территории предприятия. В Интернете люди стали шутить по этому поводу.


«Где тут отдел кадров у вас!?»

«На каждом заводе есть лоси»

«Почему без инструктажа на заводе. Прививки сделал?», - пишут пользователи.

Источник:

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Метки: Видео   Нижнекамск   животные   забавно   завод   лось   
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3  комментария
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859
Андрей 42 минуты назад
Молодой, энергичный, целеустремлённый, мозгов нет. Идеальный сотрудник в управление....
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344
Александр Поляков Полчаса назад
На завод ходят люди.
Куркынычсызлык... это для животных.
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32k
Slonyash 49 минут назад
Попутал сохатый, с кем не бывает
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Deiz

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