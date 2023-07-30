«Где тут отдел кадров?»: в Нижнекамске на территорию завода забежал лось

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Видеозапись с животным появилась в социальных сетях.
В Нижнекамске на территории завода заметили лося. Кадры с животным опубликовали в социальных сетях.
На видео можно увидеть, как сохатый забегает через дверь. Он пробегается по территории предприятия. В Интернете люди стали шутить по этому поводу.
«Где тут отдел кадров у вас!?»
«На каждом заводе есть лоси»
«Почему без инструктажа на заводе. Прививки сделал?», - пишут пользователи.
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