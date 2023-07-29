У станции метро Владимирская у голубей происходит настоящий пир

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Продавец ягод ненадолго отошел, и его коллегам абсолютно безразлично, что там происходит.
Голуби слетелись на пиршество. Кто-то из уличных продавцов оставил множество ягод без присмотра. Удивительно, что никому не пришло в голову отогнать находчивых летунов.
Приятного аппетита, птички. А вы покупаете ягодку у метро?
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