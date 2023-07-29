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У станции метро Владимирская у голубей происходит настоящий пир

У станции метро Владимирская у голубей происходит настоящий пир

Автор:
29 июля 2023 10:25
Метки: Видео   Метро   голубь   пир   птицы   ягода   
964
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1

Продавец ягод ненадолго отошел, и его коллегам абсолютно безразлично, что там происходит.


Голуби слетелись на пиршество. Кто-то из уличных продавцов оставил множество ягод без присмотра. Удивительно, что никому не пришло в голову отогнать находчивых летунов.


Приятного аппетита, птички. А вы покупаете ягодку у метро?

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Метки: Видео   Метро   голубь   пир   птицы   ягода   
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2  комментария
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22k
Valiko 12 минут назад
его коллегам очень небезразлично! Они рады.
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3k
Pioner76 51 минуту назад
Голуби как хохлы, отошел и не нашел...
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