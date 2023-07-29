Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье

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Теплоход "Георгий Жуков" столкнулся с судном "Пушкин" на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме. На каждом из плавсредств находились туристы.
По информации очевидцев, инцидент произошел из-за того, что теплоход "Георгий Жуков" практически вплотную подошел к судну "Пушкин". Избежать столкновения водному транспорту не удалось.
Находившиеся на теплоходах в момент аварии туристы не пострадали.
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Но всем одинаково хочется, на что-нибудь заморочиться.
Почему именно её ролик выложили?! У неё одной телефон есть?