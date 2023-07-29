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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 488 постов • 27 подписчиков подписаться
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Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье

Два пассажирских теплохода столкнулись в Подмосковье

Автор:
29 июля 2023 10:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   пассажиры   столкнулись   судно   теплоход   туристы   
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Теплоход "Георгий Жуков" столкнулся с судном "Пушкин" на канале имени Москвы в подмосковной Яхроме. На каждом из плавсредств находились туристы.


По информации очевидцев, инцидент произошел из-за того, что теплоход "Георгий Жуков" практически вплотную подошел к судну "Пушкин". Избежать столкновения водному транспорту не удалось.

Находившиеся на теплоходах в момент аварии туристы не пострадали.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   пассажиры   столкнулись   судно   теплоход   туристы   
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14  комментариев
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20k
Corvus Corax 2 часа назад
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1k
Andrey G Полчаса назад
Пушкин ещё одну дуель проиграл.
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4k
Сергей Семенов 36 минут назад
Даладна, при шлюзовании такое сплошь и рядом: место ограничено, подрулек у такого антиквариата нет... Ну и так далее (опыт капитана не хочу обсуждать).
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1k
WithU 40 минут назад
Мама дарахая сразила наповал , даже столкновение суден померкло на фоне ее комментариев . Птица - мозгоклюйка тупорылая .
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53
Радист WithU Полчаса назад
Да, есть такое
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53
Радист 43 минуты назад
Судоводители бывают разные...
Но всем одинаково хочется, на что-нибудь заморочиться.
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36k
russger 48 минут назад
Жуков "столкнулся" с Пушкиным. Прям ММА
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33k
koleos72 48 минут назад
Мамадарахая! Хохлушка что-ли коментирует! Её корабль убил!
Почему именно её ролик выложили?! У неё одной телефон есть?
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DDM 49 минут назад
Вот это событие! Мама дорогхая! Там места едва-едва, чтобы два больших теплохода именно так и встали. Капитан (помощник) Жукова чуть чуть не рассчитал скорость и коснулся "Пушкина". Да они о стенку шлюза сильнее ударяются чем это "столкновение".
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2k
Виктор Глущенко Час назад
Мне только спросить .
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3k
San_Fajanse Час назад
а с какой целью второй то лез? обогнать хотел?
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3k
Lexx 2 часа назад
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