На дороге в Чертаново нашли питона

28 июля семья с двумя сыновьями (одному 11 лет, другому 11 месяцев) отправилась в круглосуточный магазин. Внезапно старший сын возле дома 4 корпус 2 в 3-ем Дорожном проезде увидел переползающую дорогу змею.

Отец семейства обратился за помощью в службу 112. Работники специальной службы забрали змею, а позже передали в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Оказалось, что пресмыкающееся было из семейства питонов. Очевидцы отметили, что змея вела себя крайне спокойно и дружелюбно. Вероятнее всего, питон тайком выполз из домашнего террариума.