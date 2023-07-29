На дороге в Чертаново нашли питона

Питона заметил на улице в районе Чертаново Южное 11-летний мальчик, который поздно вечером с семьей вышел на улицу. Прибывшие спасатели отловили пресмыкающееся.
28 июля семья с двумя сыновьями (одному 11 лет, другому 11 месяцев) отправилась в круглосуточный магазин. Внезапно старший сын возле дома 4 корпус 2 в 3-ем Дорожном проезде увидел переползающую дорогу змею.
Отец семейства обратился за помощью в службу 112. Работники специальной службы забрали змею, а позже передали в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Оказалось, что пресмыкающееся было из семейства питонов. Очевидцы отметили, что змея вела себя крайне спокойно и дружелюбно. Вероятнее всего, питон тайком выполз из домашнего террариума.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет