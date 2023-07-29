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На дороге в Чертаново нашли питона

На дороге в Чертаново нашли питона

Автор:
29 июля 2023 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Чертаново   животные   змея   находка   питон   
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Питона заметил на улице в районе Чертаново Южное 11-летний мальчик, который поздно вечером с семьей вышел на улицу. Прибывшие спасатели отловили пресмыкающееся.

28 июля семья с двумя сыновьями (одному 11 лет, другому 11 месяцев) отправилась в круглосуточный магазин. Внезапно старший сын возле дома 4 корпус 2 в 3-ем Дорожном проезде увидел переползающую дорогу змею. 


Отец семейства обратился за помощью в службу 112. Работники специальной службы забрали змею, а позже передали в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Оказалось, что пресмыкающееся было из семейства питонов. Очевидцы отметили, что змея вела себя крайне спокойно и дружелюбно. Вероятнее всего, питон тайком выполз из домашнего террариума.  

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Метки: Видео   Чертаново   животные   змея   находка   питон   
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1  комментарий
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BarOb 42 минуты назад
Ну какой же это питон, не позорились бы.
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Anarasius

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