Губернатора Кузбасса по видеосвязи соединили с писающим в туалете мужчиной

Нормально прямая линия с народом проходит. Жизненно!
Забавный конфуз произошёл вчера во время прямой линии между губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и жителями региона. Глава области отвечал на наболевшие вопросы и обещал решить некоторые проблемы жителей, пока не произошло прямое включение с "писающим мальчиком". Цивилев переадресовал вопрос жителей Беково о центральном отоплении главе округа, но этот момент в прямом эфире появился мужчина, который судя по звукам находился в туалете, и явно не руки мыл.
Мужчину, который дозвонился до губернатора в самый неподходящий момент, быстро убрали с экранов, объяснив это технической ошибкой. Но судя по кадрам, инцидент немало развеселил находившихся рядом чиновников. Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов едва удержался, чтобы не рассмеяться.
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Сейчас журналисты пытаются выяснить личность попавшего в эфир мужчины. Источники в администрации региона рассказали, что он — авторизованный пользователь селекторной сети, поскольку был подписан как "Билл". А ставить имена и ники могут только участники видеоконференции и технические сотрудники, которые выводят в эфир людей, которые ранее подавали заявку на участие в прямой линии.
Впрочем, как отметили технари, в прямом эфире подобные накладки скорее норма, чем исключение.
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