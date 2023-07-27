FISHKINET
Сообщество Юмор 17268 постов • 3596 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Губернатора Кузбасса по видеосвязи соединили с писающим в туалете мужчиной

Губернатора Кузбасса по видеосвязи соединили с писающим в туалете мужчиной

Автор:
27 июля 2023 19:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   губернатор   кузбасс   курьёз   прямая линия   туалет   
702
1
1

Нормально прямая линия с народом проходит. Жизненно!

Забавный конфуз произошёл вчера во время прямой линии между губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и жителями региона. Глава области отвечал на наболевшие вопросы и обещал решить некоторые проблемы жителей, пока не произошло прямое включение с "писающим мальчиком". Цивилев переадресовал вопрос жителей Беково о центральном отоплении главе округа, но этот момент в прямом эфире появился мужчина, который судя по звукам находился в туалете, и явно не руки мыл.


Мужчину, который дозвонился до губернатора в самый неподходящий момент, быстро убрали с экранов, объяснив это технической ошибкой. Но судя по кадрам, инцидент немало развеселил находившихся рядом чиновников. Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов едва удержался, чтобы не рассмеяться.

Сейчас журналисты пытаются выяснить личность попавшего в эфир мужчины. Источники в администрации региона рассказали, что он — авторизованный пользователь селекторной сети, поскольку был подписан как "Билл". А ставить имена и ники могут только участники видеоконференции и технические сотрудники, которые выводят в эфир людей, которые ранее подавали заявку на участие в прямой линии.

Впрочем, как отметили технари, в прямом эфире подобные накладки скорее норма, чем исключение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   губернатор   кузбасс   курьёз   прямая линия   туалет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Tambabashi 43 минуты назад
Всего один вопрос: Нафига ссать онлайн?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
0
Николай Паскевич 23 минуты назад
мощь!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

162805



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так всегда

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#забавно#аварии#история#Китай#полиция#Япония
#животные#автомир#интересно#Автовсячина#США#кино#Россия#подборка#истории#находка
#машина#в мире#интересное#ДТП#Юмор#авто аварии#фильм#Москва#милота#знаменитости
Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться