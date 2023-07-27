Губернатора Кузбасса по видеосвязи соединили с писающим в туалете мужчиной

Забавный конфуз произошёл вчера во время прямой линии между губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым и жителями региона. Глава области отвечал на наболевшие вопросы и обещал решить некоторые проблемы жителей, пока не произошло прямое включение с "писающим мальчиком". Цивилев переадресовал вопрос жителей Беково о центральном отоплении главе округа, но этот момент в прямом эфире появился мужчина, который судя по звукам находился в туалете, и явно не руки мыл.

Мужчину, который дозвонился до губернатора в самый неподходящий момент, быстро убрали с экранов, объяснив это технической ошибкой. Но судя по кадрам, инцидент немало развеселил находившихся рядом чиновников. Мэр Кемерово Дмитрий Анисимов едва удержался, чтобы не рассмеяться.