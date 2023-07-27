В Приморье спасатели помогли ребенку, по пояс увязшему в грязи

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Мальчик играл с друзьями и зачем-то пошел прямо вдоль осушенной реки в Арсеньеве.
Застряв по пояс, выбраться самостоятельно он не смог.
Местные жители вызвали спасателей. Они вытащили ребенка и отмыли водой из пожарной автоцистерны.
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