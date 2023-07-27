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В Приморье спасатели помогли ребенку, по пояс увязшему в грязи

В Приморье спасатели помогли ребенку, по пояс увязшему в грязи

Автор:
27 июля 2023 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Приморье   Спасение   грязь   помощь   ребенок   
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Мальчик играл с друзьями и зачем-то пошел прямо вдоль осушенной реки в Арсеньеве.

Застряв по пояс, выбраться самостоятельно он не смог.

Местные жители вызвали спасателей. Они вытащили ребенка и отмыли водой из пожарной автоцистерны.

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Метки: Видео   Приморье   Спасение   грязь   помощь   ребенок   
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4  комментария
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2k
RaiJu 2 часа назад
Беззаботное детство
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71
Андрей Граф 4 минуты назад
классно
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6k
Дмитрий 20 минут назад
Детство без смартфона.
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9k
Павел Полчаса назад
Мы сами трясину из грязи и песка устраивали и увязали. И кто глубже, тот выигравал. Правда потом всем двором друг друга вытаскивали.
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