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Видео о природе с легкой недосказанностью

Видео о природе с легкой недосказанностью

Автор:
26 июля 2023 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Девушка   Курьезы   Прикол   Реакция   вид   туалет   
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Неизвестный автор предложил вместе с ним полюбоваться прекрасным видом. Однако был один нюанс.

Лучше нет красоты, чем... пописать с высоты. А может и что-то посерьезнее...

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Метки: Видео   Девушка   Курьезы   Прикол   Реакция   вид   туалет   
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2  комментария
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hammog 2 часа назад
Зимой примёрзнуть можно...
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Себастьян Перейра

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