Видео о природе с легкой недосказанностью

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Неизвестный автор предложил вместе с ним полюбоваться прекрасным видом. Однако был один нюанс.
Лучше нет красоты, чем... пописать с высоты. А может и что-то посерьезнее...
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