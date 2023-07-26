Инновационные очки от укачивания в транспорте

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Суть в том, что покачивающаяся жидкость убирает конфликт между сигналами от вестибулярного аппарата и органами зрения страдальца (мозг ощущает, что мы движемся, но движения не видит).
Таксист точно будет на вас странно смотреть.
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Не нужно выдумывать бредовые конфликты. Суть проста. При укачивании в структурах мозга начинается торможение в результате внутреннего физического воздействия жидкостей и тканей на ЦНС от непривычных и длительных перегрузок. Очки же с подвижной цветной жидкостью активируют сенсорику и непроизвольное внимание. Это стимулирует мозг, за счёт чего улучшается самочувствие, повышаются энергетические возможности мозга, в целом за счёт такой стимуляции повышаются адаптивные возможности к стрессовой для организма ситуации укачивания.