Тихий вечер в Петербурге. По детской площадке бегают две свиньи

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На видео двое детей эмоционально обсуждают появление свиней на детской площадке: расцветку животных, что они вообще делают на детской площадке и не столкнутся ли друг с другом. «Жесть! Я в шоке!» - говорит одна из девочек.
Свиньи из Овсянниковского сада похожи на известных в Петербурге хрюшек. Пятнистая - Дульсинея, которую регулярно видят в центре города, свин с темной головой - Иннокентий, которого весной застали за перекапыванием Некрасовского сада.
В конце ролика оба животных в сопровождении двигаются к выходу с площадки.
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Падали две свиньи.....))))