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Тихий вечер в Петербурге. По детской площадке бегают две свиньи

Тихий вечер в Петербурге. По детской площадке бегают две свиньи

Автор:
26 июля 2023 08:55
Сообщество : Животные
Метки: Вижео   Хрюша   детская площадка   животные   забавно   питер   свинья   
1191
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На видео двое детей эмоционально обсуждают появление свиней на детской площадке: расцветку животных, что они вообще делают на детской площадке и не столкнутся ли друг с другом. «Жесть! Я в шоке!» - говорит одна из девочек.

Свиньи из Овсянниковского сада похожи на известных в Петербурге хрюшек. Пятнистая - Дульсинея, которую регулярно видят в центре города, свин с темной головой - Иннокентий, которого весной застали за перекапыванием Некрасовского сада.

В конце ролика оба животных в сопровождении двигаются к выходу с площадки.

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Метки: Вижео   Хрюша   детская площадка   животные   забавно   питер   свинья   
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7  комментариев
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3k
kca-opa 2 часа назад
Ну свиньи и свиньи, делов-то, чай не кабаны, хотя и их нехрен бояться, если не матка с поросями или секач во время гона, да и то скорее уйдут, чем кинутся
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4k
вася васильев Полчаса назад
В небе полночном, в небе весеннем
Падали две свиньи.....))))
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−1
андрей андреев 51 минуту назад
скажу вам по секрету!!! она от **тожероссиян** сбежала))))
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Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Вот он, украинский контрнахрюк!
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