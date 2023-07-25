Камера в лифте записала доставщика, дегустирующего чужую черешню

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Курьер популярного сервиса доставки полакомился едой, которую доставлял клиентам.
Пока лифт поднимал молодого человека на нужный этаж, он запустил руку в коробку с заказанной черешней, съел ягодку, а косточку выплюнул в ту же коробку.
Обитатели жилого квартала на проспекте Просвещения возмущены поведением доставщика и уже обратились с жалобой в сервис, на который он работает.
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