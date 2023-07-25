Камера в лифте записала доставщика, дегустирующего чужую черешню

Пока лифт поднимал молодого человека на нужный этаж, он запустил руку в коробку с заказанной черешней, съел ягодку, а косточку выплюнул в ту же коробку.

Обитатели жилого квартала на проспекте Просвещения возмущены поведением доставщика и уже обратились с жалобой в сервис, на который он работает.