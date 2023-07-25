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Камера в лифте записала доставщика, дегустирующего чужую черешню

Камера в лифте записала доставщика, дегустирующего чужую черешню

Автор:
25 июля 2023 09:16
Метки: Видео   доставка   забавно   курьер   питер   черешня   
904
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Курьер популярного сервиса доставки полакомился едой, которую доставлял клиентам.

Пока лифт поднимал молодого человека на нужный этаж, он запустил руку в коробку с заказанной черешней, съел ягодку, а косточку выплюнул в ту же коробку.


Обитатели жилого квартала на проспекте Просвещения возмущены поведением доставщика и уже обратились с жалобой в сервис, на который он работает.

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Метки: Видео   доставка   забавно   курьер   питер   черешня   
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3  комментария
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2k
Fiverknot 51 минуту назад
Очередной представитель тех, которых завозят пачками. Ведь "работать некому".
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15k
Shtoppi Полчаса назад
"ммммммм... нямка". отличная реклама для этой службы доставки. животное пожрало заказ, полазило там грязными лапами, а объедки уже получит клиент. с барского плеча, сукаб_ять!
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12k
кот базилий Полчаса назад
Культурный какой, не на пол плюнул, а в коробку.
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