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Мужчина напал на забор в Сочи

Мужчина напал на забор в Сочи

Автор:
24 июля 2023 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Сочи   ворота   дверь   забавно   забор   звук   
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Его раздражал звук открывающихся ворот.

Это повторялось регулярно, и нервы сдали. Мужчина подошел к забору и сломал его. Также он обещал вернутся, если забор поставят обратно.

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Метки: Видео   Сочи   ворота   дверь   забавно   забор   звук   
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1  комментарий
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Николай 9 минут назад
Ну йпт. Хорошо, что ограничился забором, а не затопил там всё.
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