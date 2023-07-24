Мужчина напал на забор в Сочи

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Его раздражал звук открывающихся ворот.
Это повторялось регулярно, и нервы сдали. Мужчина подошел к забору и сломал его. Также он обещал вернутся, если забор поставят обратно.
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